Universidad Católica vs Gremio EN VIVO fecha, hora por el Grupo H de la Copa Libertadores

Universidad Católica vs Gremio EN VIVO | se medirán a duelo por el grupo H de la Copa Libertadores. El encuentro está pactado para este jueves 5 de abril de las 17:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago. El cuadro cruzado, busca asegurar su pase con otro triunfo en casa ante un elenco brasileño que solo tiene un punto en la llave. La transmisión va EN DIRECTO por Facebook Live de la Conmebol.

La Universidad Católica prepara su once de gala para recibir al Gremio en busca de tres puntos que la consolidarían en el segundo lugar del grupo, e incluso podría compartir el liderato con el Libertad si los paraguayos caen ante el Rosario Central.

El técnico argentino Gustavo Quinteros dejará nuevamente al delantero Diego Buonanotte en el banquillo, por lo que el futbolista argentino seguirá sin debutar en la Copa Libertadores.

⚕ Partes Médicos

Jeisson Vargas y Vicente Fernández serán las bajas de #LosCruzados para este jueves. Revisa más 👇https://t.co/9H16uT3Xez — Universidad Católica (@CruzadosSADP) 3 de abril de 2019

Buonanotte no ha conseguido hacerse con un sitio en el equipo titular desde la lesión que sufrió a fines de febrero y que lo tuvo dos semanas de baja.



Edson Puch será el enganche entre los centrocampistas y el ariete argentino Sebastián Sáez.



Por su parte, Gremio de Porto Alegre sufrió el 12 de marzo una inesperada derrota en casa frente al Libertad paraguayo (0-1) que lo dejó en una situación delicada, empatado junto al Rosario Central argentino con un punto.

Ese tropiezo convirtió el duelo de mañana en Santiago frente a la UC en trascendental para las aspiraciones del plantel que dirige Renato "Gaúcho" Portaluppi. "Cuando perdimos con Libertad supimos que este juego sería más importante. Tenemos que entrar concentrados porque no podemos perder. Se trata de una final", dijo esta semana el defensa Leonardo Gomes.





Portaluppi trabaja con un once titular parecido al de los anteriores partidos en la Libertadores, pero podría incluir al volante Alisson, que fue suplente ante el Libertad.





UNIVERSIDAD CATÓLICA VS GREMIO EN VIVO ONLINE POSIBLES ALINEACIONES





Universidad Católica: Matías Dituro; Stefano Magnasco, Valber Huerta, Benjamín Kuscevic, Juan Cornejo; César Fuentes, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, César Pinares; Edson Puch y Sebastián Sáez.



Entrenador: Gustavo Quinteros.



Gremio: Paulo Víctor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Maicon; Alisson, Luan, Everton; y Felipe Vizeu.



Entrenador: Renato "Gaúcho" Portaluppi.



Árbitro: Wilmar Roldán (COL).



Estadio: San Carlos de Apoquindo, en Santiago.



Hora: 17.00 local

UNIVERSIDAD CATÓLICA VS GREMIO EN VIVO ONLINE HORARIOS A NIVEL MUNDIAL

Argentina: 19 horas por Facebook Watch CONMEBOL

Colombia y Perú: 17 horas por Facebook Watch CONMEBOL

México: 16 horas por Facebook Watch CONMEBOL

Estados Unidos: 15 horas PT/ 18 horas ET por Fanatiz, beIN SPORTS y beIN SPORTS Ñ

UNIVERSIDAD CATÓLICA VS GREMIO EN VIVO ONLINE TRANSMISIÓN EN DIRECTO

Australia Kayo Sports, beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 1, Arena Sport BIH

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá beIN SPORTS en Español, DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Croacia Arena Sport 1

Internacional Facebook Live

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand, beIN SPORTS 2 New Zealand

Portugal Sport TV1

Rusia Матч! Футбол 2

Serbia Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 1

Turquía S Sport, S Sport+

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS