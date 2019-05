Giorgio Chiellini contó que tuvo la chance de jugar en el Real Madrid

Giorgio Chiellini está muy cerca de culminar su temporada número 14 en la Juventus. El defensor italiano está muy cómodo en la 'Vecchia signora', sin embargo, hubo un tiempo que quiso irse del club con destino a la Liga Santander.

En una entrevista a Tuttosport, el zaguero de 34 años contó que existió la posibilidad de jugar en el Real Madrid en la época cuando el elenco de Turín no atravesaba por un buen momento, hace una década aproximadamente.

"En 2010, existía la posibilidad de ir al Real Madrid. Sufrí mucho al terminar séptimo en la liga dos años seguidos, especialmente durante el segundo que no estuve bien, sin embargo me frenó el disgusto de irme. Nunca me moví de Italia por este motivo. O es la Juventus la que no quiere que sigas, o te quedas, al menos es así para mí”, contó.

Sin embargo, 'Chiello' confesó que le hubiese gustado jugar fuera de Italia. "Hubiese sido una experiencia buena y diferente", agregó.

EL DATO

Chiellini jugó en el Livorno y la Fiorentina antes de llegar a la Juventus.