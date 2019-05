Barcelona vs. Valencia: la lista de jugadores que le dirá adiós al equipo 'culé' tras el partido

El fracaso en la Champions League es una tragedia que ni la posibilidad de ganar hoy la Copa del Rey podrá maquillar. Y como cada cataclismo tiene sus “víctimas” en Barcelona, ya tienen la fatídica relación de jugadores que dirán adiós al club tras el partido ante el Valencia.

De acuerdo a medios españoles, el primero en salir de Cataluña será Coutinho. El brasileño que llegara en enero del 2018 a cambio de U$S 168 millones al Liverpool, nunca se terminó de adaptar al equipo. En los últimos meses las lesiones no lo dejaron consolidarse, además tuvo algunos gestos a la hinchada que no gustaron. Su salida es inminente.

En tanto, Ivan Rakitic y Jasper Cillesen consideran que su ciclo en el conjunto “culé” habría llegado a su final y que es el momento propicio para tomar otros caminos. Los restantes simplemente no cumplieron con las expectativas que demanda el defender a un club de la magnitud del Barza.

LA LISTA NEGRA

JUGADOR POSICIÓN

1. Philippe Coutinho Volante

2. Jasper Cillessen Portero

3. Samuel Umtiti Defensa

4. Malcom Delantero

5. Ivan Rakitic Volante

6. Rafinha Volante

7. Kevin Prince-Boateng Delantero

8. Thomas Vermaelen Defensa

9. Jeison Murillo Defensa