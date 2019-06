La triste despedida del hijo de José ‘La Perla’ Reyes tras su muerte [FOTOS]

La muerte de José Antonio Reyes, más conocido como ‘La Perla’, ha dejado al mundo del balompié de luto, e incluso, debido a esta terrible pérdida se ofreció un minuto de silencio en la final de la Champions League en donde se enfrentan Liverpool y Tottenham. Sin embargo, las personas ´más afectadas por su fallecimiento son sin duda sus familiares más cercanos, como por ejemplo, su hijo.

El primogénito de ‘La Perla’ manifestó el dolor por la pérdida de su padre mediante Instagram. "Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá, ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá, José Antonio Reyes. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar ¡Te quiero papá! ”, acotó.

Por otro lado, José Antonio Reyes López, agradeció todas las muestras de cariño y compasión que a su familia y a él le han llegado tras el sensible fallecimiento de ‘La Perla’: “Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", finalizó.

Este post fue acompañado de 10 fotos en donde el adolescente recuerda a su papá en los mejores momentos de su vida, claramente desde su infancia, en donde el ex Real Madrid lo acompañó incondicionalmente.

Cabe recalcar que la muerte de José Antonio Reyes se produjo esta mañana y fue consecuencia de un accidente automovilístico ya que el futbolista perdió el control de su vehículo y colisionó prendiendo fuego posteriormente. En el accidente también falleció su primo, quien lo acompañaba, mientras que una persona más quedó herida.