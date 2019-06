¿Cómo ver el Perú vs Costa Rica y otros amistosos previos a Copa América si vives en Estados Unidos?

Integrated Sports pay per View, el líder de las transmisiones pay per view, trae 5 partidos amistosos internacionales de las selecciones latinoamericanas en su preparación para la Copa América Brasil 2019. Si vives en Estados Unidos, conoce cómo ver el Perú vs Costa Rica y otros encuentros.

La fecha FIFA empezó el 1 de Junio en el Hard Rock Stadium de Miami con el choque entre Ecuador y Venezuela.

Desde el Campin de Bogotá, Colombia medirá fuerzas contra Panamá el 3 de Junio.

Uno de los encuentros más importantes se jugará el 5 de Junio desde el Estadio Nacional de Lima, cuando la 'Bicolor' se enfrenta a la siempre difícil Costa Rica.

El 6 de Junio, Chile recibirá a Haití y la fecha FIFA cerrará cuando Perú se enfrente a su rival directo Colombia el 9 de Junio desde Lima.

Todos estos encuentros serán distribuidos en vivo y directo en Estados Unidos por señal de Cable y satélite PPV vía InDemand, Vubiquity, DIRECTV and DISH.

A demás, los encuentros estarán disponibles via difital por www.payperviewliveevents.com

