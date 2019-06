Matthijs de Ligt sobre la propuesta de CR7 para ir a Juventus: "No presto atención a nadie" [VIDEO]

Matthijs de Ligt es uno de los zagueros más seducidos por los clubes europeos. El joven futbolista de 19 años ha sorprendido con el gran nivel a su corta edad, así como su voz de liderazgo que llevó al Ajax de Amsterdam a las semifinales de la Champions League.

De Ligt es uno de los jugadores con mayor proyección en el 'Viejo Continente' y es por ello que su futuro aún es incierto. Ofertas no le faltan: FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Paris Saint-Germain son algunos de los clubes que pretenden ficharlo en el próximo mercado de pases.

Sin embargo, luego de haber conquistado el trofeo de Golden Boy (título al mejor jugador joven de Europa, superando al campeón del mundo Kylian Mbappé), ha decidido tomarse un tiempo para meditar si continúa vistiendo la casaquilla de Ajax o decide emigrar hacia otra liga.

"Creo que fue una temporada espectacular, tanto para mí como para mis equipos (Ajax y Holanda)", indicó De Ligt en entrevista a Mundo Deportivo. "Para mí es un gran honor y un cumplido", agregó entorno a las ofertas que le han llegado a pesar de tener solo 19 años.

"Todavía no sé qué dice mi corazón, he estado todo el tiempo concentrado en el Ajax y en la selección. Ahora en mis vacaciones podré pensar en ello y decidir qué voy a hacer con mi futuro", detalló sobre la recomendación de sus compañeros en la selección de Holanda, Wijnaldum y Blind.

De Ligt viene de sufrir un trago amargo: perdió la final de la Liga de las Naciones ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Justamente, el delantero de la Juventus, una vez terminado el cotejo internacional, le hizo la propuesta de que fiche por la 'Vieja Señora'.

"No presto atención a nadie, yo tengo que escoger mi propio camino", indicó tras ser consultado si la invitación de CR7 influenciaría en su última decisión. "No, el dinero no es el problema", detalló.

Finamente, tras ser consultado si fichará por FC Barcelona, De Ligt indicó que está meditando la posibilidad de ir: no quiere apurar los tiempos. "Por supuesto que sería algo bonito (jugar con Lionel Messi y su compañero y amigo, Frenkie de Jong), pero debo también mirar qué es lo mejor para mí. Quizá aún no es el momento, es algo que tengo que pensar y decidir durante mis vacaciones, nada más", concluyó.