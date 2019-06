Claudio Pizarro celebró esta anécdota en Instagram tras la derrota de Perú en la Copa América

Claudio Pizarro nunca estuvo en los planes de Ricardo Gareca, técnico de Perú, para la Copa América 2019. El Bombardero de los Andes fue solicitado por un sector de la hinchada de la Blanquirroja. Sin embargo, el Tigre prefirió llevar a Andy Polo y a Raúl Ruidíaz en su lugar y, de momento, las cosas no han resultado del todo bien.

Ahora, Claudio Pizarro se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de que inicie la pretemporada del Werder Bremen. Y tras la goleada (5-0) que sufrió Perú a manos de Brasil, el quien fuera máximo artillero extranjero de la Bundesliga demostró estar muy feliz por haber conocido a dos expertos de la hípica: el dominicano Joel Rosario y al puertorriqueño Irad Ortiz.

"¡Con dos cracks de la hípica, Joel Rosario e Irad Ortiz!", escribió Paolo Guerrero a través de su cuenta oficial de Instagram.

La polémica Ricardo Gareca vs Claudio Pizarro

Cabe mencionar que Ricardo Gareca explicó los motivos del por qué no consideró a Claudio Pizarro previo a la lista de 23 jugadores que se encuentran presentes en la Copa América 2019.

"Tenemos un concepto muy alto de Claudio Pizarro pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara, como él dijo, que no tiene sentido ser llamado a la selección, no puedo hacer nada. Cualquiera que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Siempre hemos manifestado que nadie tiene las puertas cerradas y en la convocatorias damos muestras de eso y no nos importa la edad, pero como vamos a convocar a alguien que no le encuentra sentido a ser llamado", dijo Ricardo Gareca.

No obstante, Claudio Pizarro se dio el tiempo para responder las dudas del Tigre.

“Jamás me autoexcluí de la selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga…”, escribió Claudio Pizarro.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga... — Claudio Pizarro (@pizarrinha) 31 de mayo de 2019

Pero Ricardo Gareca aclaró lo que quiso decir en el mensaje anterior y se disculpó con Claudio Pizarro.

“Lo de Claudio es un tema terminado. Tengo un profundo respeto por él. A lo mejor las cosas se magnificaron. Hay respeto, aprecio, admiración, cariño por él. Lamentablemente se entró en una polémica que no es nuestra intención. Si se sintieron ofendidos, pido disculpas. No es mi intención polemizar con un jugador de una trayectoria impecable”, aclaró Ricardo Gareca.