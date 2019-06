Toni Kroos reveló la edad en la que se retiraría del fútbol

Toni Kroos que recientemente renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 2023, habría escogido estratégicamente la fecha de este, ya que estaría pensando en retirarse al término del mismo.

El alemán que actualmente tiene 29 años, tiene pensado despedirse de las canchas de fútbol a la edad de Cristo, “Los 33 años es una buena edad para retirarse" comentó en una entrevista al diario Sport Bild.

Esta revelación ha causado gran sorpresa a propios extraños, que no esperan que hable tan pronto de su retiro del fútbol, pues aún tiene mucho que dar, pero esto no sería una decisión ya tomada, “pero entonces tendré la oportunidad de elegir si no quiero hacer algo después de todo" dejando una esperanza suelta.

El ex jugador del Bayern Múnich también habló sobre su salida del club alemán y se atrevió a decir que su llegada al cuadro blanco fue ‘lo mejor’ que le había pasado y que no le interesa irse a otro lugar.

"No jugaré nunca en los Estados Unidos, China o Catar" descartando así por completo su llegada a algún destino exótico en donde la mayoría de sus compañeros van a pasar sus últimos días como futbolistas profesionales.

Por otro lado, también habló de su etapa en su selección con la que fue campeón en el Mundial de Brasil 2014, y advirtió que no piensa seguir más allá de la Eurocopa 2020, que tiene como sede anfitriona a Alemania.

DATO

Toni Kroos tiene un valor en el mercado actualmente de 60 millones de euros (32 millones de dólares).