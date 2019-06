Uruguay recupera a Lucas Torreira, pero Diego Laxalt sigue siendo baja ante Perú

Uruguay completó este miércoles su primer entrenamiento en Salvador de Bahía, donde el sábado 29 de junio (2.00 p.m.) se medirá contra Perú por los cuartos de final de la Copa América, con el centrocampista Lucas Torreira, ausente contra Chile, ya entrenó con normalidad, aunque el lateral Diego Laxalt hizo trabajos diferenciados.

El centrocampista del Arsenal inglés no pudo participar en el último partido de la fase de grupos contra Chile debido a un problema estomacal y en la última sesión de ayer en Río de Janeiro hizo carrera aparte, pero hoy participó con normalidad en el entrenamiento bajo un sol asfixiante en el estadio Barradao de Salvador, hogar del club local Vitoria.

"Hoy (miércoles) pude entrenar con normalidad y de a poquito me estoy sintiendo mejor. Han sido días complicados, con mucho dolor de cabeza, vómitos, dos días en cama, perdí tres kilos y me estoy recuperando. Creo que para el sábado podré llegar al partido porque faltan varios días y además, mis compañeros me ayudan mucho", dijo Lucas Torreira.

"Ante Chile, mis compañeros hicieron un gasto físico importante, se corrió bastante y ahora son 90 minutos en los que si perdés te vas para casa. Ellos vienen de caer goleados ante Brasil, pero van a ser muy difíciles y ojalá hagamos u buen partido para pasar de fase", agregó el jugador de Uruguay.

Laxalt sigue siendo baja en Uruguay

No estuvo junto a sus compañeros el lateral izquierdo Diego Laxalt, que sufrió en el segundo partido contra Japón una distensión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha y continuó la recuperación de esa dolencia en solitario.

Uruguay arrancó la mañana con una hora de ejercicios en el gimnasio incluido en el complejo del club bahiense, antes de saltar al césped para hacer trabajos diferenciados.

Dos grupos de cuatro jugadores estuvieron jugando al futvoley, la mayoría titulares ante Chile, como ellos los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, junto a José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta, por un lado; y por el otro Diego Godín, Federico Valverde, Martín Cáceres y Giovanni González.

Otros nueve futbolistas, entre ellos Lucas Torreira, realizaron unos rondos y ejercicios de pase y finalización ante porterías pequeñas. El centrocampista del Arsenal compitió con sus compañeros sin ningún problema, por lo que parece que estará listo para el partido de cuartos de final contra Perú.