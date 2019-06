Copa Oro 2019 [EN VIVO] Horarios, canales, sedes y cruces de los cuartos de final del torneo de la Concacaf

Partidos de hoy Cuartos de final Copa Oro 2019. Terminada la fase de grupos, la Concacaf confirmó a los ochos equipos clasificados a la etapa de cuartos de final. Los favoritos México, Estados Unidos y Costa Rica tendrán que pelear el título contra las sorpresas del torneo Canadá, Haití, Panamá, Jamaica y Curazao. Revisa la programación competa con los horarios, los canales, los estadios y los cruces del campeonato.

Qué países clasificaron a los cuartos de final de la Copa Oro 2019

México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, Canadá y Curazao son los ocho equipos que se clasificaron a través de la fase grupos (A, B, C y D) hacia los cuartos de final de la Copa de Oro 2019. Los que quedaron eliminados son los siguientes: Martinica, Cuba, Bermudas, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guyana y Trinidad y Tobago.

Programación y Fechas Cuartos de Final Partidos de Hoy Copa Oro 2019

A continuación, revisa la programación de todos los partidos de la fase de cuartos de final de la Copa Oro 2019.

Haití vs. Canadá

Partido: Haití vs. Canadá

Día: sábado 29 de junio

Estadio: NRG Stadium (Houston)

Hora: 7.00 p.m. (Lima) | 8.00 p.m. (Puerto Príncipe) | 8.00 p.m. (Toronto)

Canales de Estados Unidos: Univision, Univision Deportes, Fox Sports 1, Univision NOW y Univision Deportes En Vivo.

Canales de Canadá: TSN.ca, TSN2 y TSN GO.

México vs. Costa Rica

Partido: México vs. Costa Rica

Día: sábado 29 de junio

Estadio: NRG Stadium (Houston)

Hora: 9.30 (Lima) | 9.30 p.m. (México DF) | 8.30 p.m. (San José)

Canales de México: Televisa, TDN, TV Azteca, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Canales de Costa Rica: Repretel, Teletica y Tigo Sports.

Canales de Estados Unidos: Univision, Univision Deportes, Fox Sports 1, Univision NOW y Univision Deportes En Vivo.

Jamaica vs. Panamá

Partido: Jamaica vs. Panamá

Día: domingo 30 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Hora: 5.30 p.m. (Lima) | 5.30 p.m. (Kingston) 5.30 p.m. (Panamá)

Canales de Estados Unidos: Univision, Univision Deportes, Fox Sports 1, Univision NOW y Univision Deportes En Vivo.z

Canales de Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4 y Sky HD.

Estados Unidos vs. Curazao

Partido: Estados Unidos vs. Curazao

Día: domingo 30 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Hora: 8.30 p.m. (Lima) | 8.30 p.m. (México DF) | 9.30 p.m. (Washington DC) | 9.30 p.m. (Willemstad)

Con quién juega México en cuartos de Final de la Copa Oro

La selección de México, primero del grupo A, se medirá ante Costa Rica, segundo del grupo B, este sábado 29 de junio desde las 9.30 p.m. (hora mexicana) y 8.30 p.m. (hora de San José) en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos). El ganador enfrentará al vencedor del partido Haití vs. Canadá.

Fechas de los grupos, cuartos, semifinal y final de la Copa Oro 2019

La fase de grupos de la Copa de Oro se llevará a cabo entre el 15 y el 26 de junio, los cuartos entre el 29 y el 30, las semifinales serán el 2 y 3 de julio y la final se jugará el 7 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

¿Cuáles son las fechas de la Copa de Oro 2019?

Fase de grupos: 15 de junio al 26 de junio

Cuartos de final: 29 y 30 de junio

Semifinales: 2 y 3 de julio

Partido por el 3er lugar: 6 de julio

Gran final: 7 de julio

¿Qué canales o servicios en línea transmitirán la Copa Oro 2019?

México: Televisa, TDN, TV Azteca, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports (inglés), Univisión (español), ESPN3, ESPN+, WatchESPN (inglés), Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV (español), ESPN+ (inglés) y fuboTV (español).

Canadá: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

Costa Rica: Repretel, Teletica y Tigo Sports.

Panamá: RPC y TVMax.

Honduras: TVC.

El Salvador: Telecorporación Salvadoreña.

Sedes de los partidos cuartos de final Copa Oro 2019

El NRG Stadium, anteriormente conocido como Reliant Stadium, que suele ser utilizado para partidos de fútbol americano en la NFL. Se inauguró en el año 2002 y cuenta con una capacidad apra 72.220 espectadores. El Houston Texans desarrolla sus juegos como local. Para esta Copa Oro 2019, se albergará dos partidos de los cuartos de final: Haití vs. Canadá y México vs. Costa Rica.

El Lincoln Financial Field es un estadio de fútbol americano y Fútbol en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania), Estados Unidos. Se inauguró en 2003 con un partido de fútbol entre los clubes europeos FC Barcelona y Manchester United. Tiene una capacidad de 68.532 espectadores. Será escenario de dos duelos de los cuartos de final de la Copa Oro 2019: Jamaica vs. Panamá y Estados Unidos vs. Curazao.