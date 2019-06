Fixture completo de la Copa Oro 2019 [EN VIVO] Fecha, Horarios, canales, grupos y partidos de México, Costa Rica, Honduras y EEUU

La Copa Oro 2019, el torneo más importante de países de la Concacaf, tendrá dos principales novedades: la organización de tres países México, Canadá y Estados Unidos, y 16 equipos participantes. La ceremonia de inauguración se dará este sábado 15 de junio con dos partidos: Canadá vs. Martinica y México vs Cuba. Aquí podrás conocer todos los detalles, los horarios, los canales, los videos, las fechas y todo lo referente al torneo.

Hirving Lozano (México), Michael Murillo (Panamá), Alberth Elis (Honduras), Christian Pulisic (Estados Unidos) y Timothy Weah (Estados Unidos) son algunos de los jóvenes talentos a seguir en la Copa Oro 2019.

Seis de esos equipos calificaron de forma directa a la Copa Oro 2019 por participar en el Hexagonal Final rumbo al Mundial de Rusia 2018, mientras que los diez primeros lugares de la CONCACAF Nations League se hicieron con los boletos restantes. Por si esa razón no fuera suficiente para hacer el torneo histórico, la CONCACAF decidió celebrar cuatro partidos fuera de territorio estadounidense, abriendo el torneo al público que vive en Centroamérica y el Caribe, pues Costa Rica y Jamaica albergarán dos encuentros de primera fase.

El campeón de este torneo enfrentará a Estados Unidos para definir al representante de la región en la Copa Confederaciones 2021, aunque eso podría cambiar si es que el plan de FIFA de hacer otro torneo en lugar del previo a la Copa del Mundo se lleva a cabo.

Mientras ese par de situaciones sucede, aquí te dejamos los puntos más interesantes de lo que vendrá en la Copa Oro este verano.

¿Qué equipos jugarán la Copa de Oro 2019?

Bermudas (*)

Canadá

Costa Rica

Cuba

Curazao

El Salvador

Estados Unidos

Guyana (*)

Haití

Honduras

Jamaica

Martinica

México

Nicaragua

Panamá

Trinidad y Tobago

Bermudas y Guyana harán su debut en el torneo. Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica fungirán por primera ocasión como coanfitriones del certamen.

FASE DE GRUPOS DE LA COPA DE ORO 2019

México, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos fueron designados por la Conmebol para ser las cabezas de serie de los grupos (A, B, C y D) de la Copa de Oro 2019. Los dos mejores de cada grupo se clasificarán automaticamente a los cuartos de final.

GRUPO A: México, Canadá, Cuba y Martinica.

GRUPO B: Costa Rica, Nicaragua, Haití y Bermuda.

GRUPO C: Honduras, El Salvador, Jamaica y Curzao.

GRUPO D: Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana.

FECHAS DE LOS GRUPOS, CUARTOS, SEMIS Y FINAL DE LA COPA ORO

La fase de grupos de la Copa de Oro se llevará a cabo entre el 15 y el 26 de junio, los cuartos entre el 29 y el 30, las semifinales serán el 2 y 3 de julio y la final se jugará el 7 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

¿Cuáles son las fechas de la Copa de Oro 2019?

Fase de grupos: 15 de junio al 26 de junio

Cuartos de final: 29 y 30 de junio

Semifinales: 2 y 3 de julio

Partido por el 3er lugar: 6 de julio

Gran final: 7 de julio

¿Qué canales o servicios en línea transmitirán la Copa Oro 2019?

México: Televisa, TDN, TV Azteca, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports (inglés), Univisión (español), ESPN3, ESPN+, WatchESPN (inglés), Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV (español), ESPN+ (inglés) y fuboTV (español).

Canadá: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

Costa Rica: Repretel, Teletica y Tigo Sports.

Panamá: RPC y TVMax.

Honduras: TVC.

El Salvador: Telecorporación Salvadoreña.

FIXTURE, HORA, FECHA Y CANAL DE LA COPA ORO 2019

Revisa la programación de todos los partidos de la fase de grupos de la Copa de Oro 2019.

GRUPO A

15 de junio

Canadá vs. Martinica

Hora: 6.30 p.m.

Estadio: Rose Bowl

Canal: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

México vs. Cuba

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Rose Bowl

Canal: Televisa, TDN, TV Azteca, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

19 de junio

Cuba vs. Martinica

Hora: 7.00 p.m.

Estadio Sports Authority Field

México vs. Canadá

Hora: 9.00 p.m.

Estadio Sports Authority Field

Canal: Televisa, TDN, TV Azteca, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Canal: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

23 de junio

Canadá vs. Cuba

Hora: 5.00 p.m.

Estadio: Bank of America Stadium

Canal: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

Martinica vs México.

Hora: 7.00 p.m.

Estadio: Bank of America Stadium

Canal: TSN, CTV (inglés), RDS (francés), TSN GO, CTV GO y RDS GO.

GRUPO B

16 de junio

Haití vs Bermudas

Hora: 5.00 p.m.

Estadio Nacional de Costa Rica

Costa Rica vs Nicaragua

Hora: 7.00 p.m.

Estadio Nacional de Costa Rica

20 de junio

Nicaragua vs. Haití

Hora: 6.00 p.n.

Estadio Toyota de Texas

Costa Rica vs. Bermudas

Hora: 8.00 p.m.

Estadio Toyota de Texas

24 de junio

Bermudas vs Nicaragua

Hora: 5.30 p.m.

Estadio Red Bull Arena

Haití vs Costa Rica.

Hora: 7.30 p.m.

Estadio Red Bull Arena

GRUPO C

17 de junio

Curazao vs. El Salvador

Hora: 6.00 p.m.

Estadio: National Stadium Independence Park

Jamaica vs Honduras

Hora: 8.00 p.m.

Estadio: National Stadium Independence Park

21 de junio

El Salvador vs. Jamaica

Hora: 6.00 p.m.

Estadio: BBVA Compass Stadium

Honduras vs. Curazao

Hora: 8.00 p.m.

Estadio: BBVA Compass Stadium

25 de junio

Jamaica vs. Curazao

Hora: 7.00 p.m.

Estadio: Banc of California Stadium

Honduras vs. El Salvador

Hora: 9.00 p.m.

Estadio: Banc of California Stadium

GRUPO D

18 de junio

Panamá vs. Trinidad y Tobago

Hora: 6.30 p.m.

Estadio: Allianz Field

Canal: RPC y TVMax.

Estados Unidos vs. Guyana

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Allianz Field

Canal: Fox Sports (inglés), Univisión (español), ESPN 3, ESPN+, Watch ESPN (inglés), Universo NOW, Telemundo Deportes.

22 de junio

Guyana vs. Panamá

Hora: 4.30 p.m.

Estadio FirstEnergy

Canal: RPC y TVMax.

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago

Hora: 6.30 p.m.

Estadio FirstEnergy

Canal: Fox Sports (inglés), Univisión (español), ESPN 3, ESPN+, Watch ESPN (inglés), Universo NOW, Telemundo Deportes.

26 de junio

Trinidad y Tobago vs. Guyana

Hora: 5.30 p.m.

Estadio: Sporting Park

Panamá vs. Estados Unidos

Hora: 7.30 p.m.

Estadio: Sporting Park

Canal: Fox Sports (inglés), Univisión (español), ESPN 3, ESPN+, Watch ESPN (inglés), Universo NOW, Telemundo Deportes.

Canal: RPC y TVMax.

¿Cómo ver la Copa Oro por Internet?

Univisión Deportes Online ofrece acceso a streaming en video y resúmenes para los aficionados al futbol en su sitio web. Además, estas funciones se pueden ver en las aplicaciones desarrolladas para sistemas iOS y Android. El servicio de streaming Fox Sports Go igualmente transmitirá la Copa Oro.

También se podrá ver en línea por: ESPN3, ESPN+, WatchESPN (inglés); Universo NOW y Telemundo Deportes En Vivo.

Si no tienes cable, FuboTV es una opción. "Fubo Premier", que tiene un precio de US$19.99 los dos primeros meses y US$39.99 después y "Fubo Latino", que cuesta US$14.99 por mes, incluyen Univision. También puedes seguir el torneo por la aplicaciones de FuboTV.

¿Cuáles son los juegos clave de la Copa Oro 2019?

México vs. Cuba: 15 de junio a las 18:30 EST.

Costa Rica vs. Nicaragua: Juego histórico en Centroamérica a las 20:00 EST del 16 de junio.

Honduras vs. Jamaica: Primer juego de Copa Oro celebrado en el Caribe a las 20:00 EST del 17 de junio.

Estados Unidos vs Guyana: Primer juego del campeón, a las 20:30 EST del 18 de junio.

México vs Canadá: Revancha histórica entre ganadores del torneo, el 19 de junio a las 20:30 EST.

Estados Unidos vs Trinidad y Tobago: Duelo con sabor a revancha el 22 de junio a las 19:30 EST.

Honduras vs. El Salvador: Duelo centroamericano el 25 de junio a las 19:00 EST.

Panamá vs. Estados Unidos: Rivalidad clave que se reedita el 26 de junio a las 19:30 EST.

¿Qué selección defiende el título de la Copa Oro 2019?

Estados Unidos se presenta a esta edición como campeón de CONCACAF, tras ganar la edición 2017 del certamen. El conjunto de las Barras y las Estrellas buscará empatar a México como el máximo ganador de trofeos en el área, pues El Tri sigue manteniendo la delantera en cuanto a trofeos de Copa Oro, con siete triunfos por seis de los norteamericanos.