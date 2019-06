México vs Cuba EN VIVO por la primera fecha de la Copa Oro 2019

México está a pocas horas de iniciar su recorrido en la Copa Oro 2019 enfrentándose en primera instancia contra su similar de Cuba en el Estadio Rose Bowl de Pasadena en California. El encuentro será EN VIVO vía TDN, Sky HD y más canales que en esta nota conocerás. Mientras que el minuto a minuto del encuentro e incidencias a través de Libero.pe.

Este encuentro traerá consigo el estreno como director técnico de Gerardo Martino, más conocido como el ‘Tata’, quien asumirá su primer compromiso oficial dirigiendo al cuadro Tricolor. Esto lo hará en el torneo de Concacaf debutando ante el cuadro de Cuba, quienes aparentemente podrían ser un rival no muy difícil de vencer, sin embargo podrían dar la sorpresa.

Este encuentro se jugará este sábado 15 de junio a las 9:00 p.m.(hora peruana), en el Estadio Rose Bowl de Pasadena en California, y será parte del primer encuentro de la fase de grupos de la Copa Oro 2019.

México llega con algunas bajas, pues su nuevo técnico prescindió de algunos jugadores importantes tales como Javier Hernández, Hirving Lozano y Jesús Corona; cuestión que podría dificultar el juego del cuadro Tricolor, sin embargo, los fijos del ‘Tata’ tratarán de sacar cara por él demostrándole a México el porqué de sus convocatorias.

Por otro lado, la selección de Cuba llevará sus mejores armaduras, pues Luis Paradela y Yordan Santa Cruz, estarán presente en este cotejo, u fueron considerados por el técnicos al ser considerados como los delanteros más destacados en el desarrollo de la Liga de Naciones de Concacaf.

México vs. Cuba: Posibles alineaciones | Copa Oro 2019

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Diego Reyes, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado; Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Gerardo Martino.

Cuba: Sandy Sánchez; Lionis Martínez, Daniel Sáez, Yasmany López, Yosel Piedra; Luismel Morris, Andy Baquero; Reynaldo Pérez, Arichell Hernández, Jean Rodríguez; Luis Javier Paradela. DT: Idalberto Medero.

México vs. Cuba: Canales para la transmisión del partido | Copa Oro 2019

Argentina: Canal de las Estrellas

Canadá: TSN GO, TSN.ca, TSN 2

Costa Rica: TDN, Sky HD, Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Teletica En Vivo

México:Blue To Go Video Everywhere, TDN, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

México vs. Cuba: Horarios del partido en el mundo | Copa Oro 2019

Estados Unidos (California) 6:30 p.m.

Nicaragua 7:30 p.m.

Honduras 7:30 p.m.

Costa Rica 7:30 p.m.

Perú 8:30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

Panamá 8:30 p.m.

El Salvador 8:30 p.m.

México 8:30 p.m.

Cuba 9:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

España 3:30 a.m. (17 de junio)