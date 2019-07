Cafú: "Ganaremos de Argentina y también seremos campeones de la Copa América Brasil 2019

No tiene dudas. El excapitán de Brasil, Cafú, aseguró que la "Canarinha" vencerá esta noche a Argentina y luego conquistará la Copa América Brasil 2019.

"Ganaremos de Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", aseguró Cafú en conferencia de prensa.

Eso sí, el exmundialista con Brasil manifestó que su selección mostrará otro nivel a partir de semifinales de la Copa América Brasil 2019.

"Jugamos mal cuando podíamos hacerlo. Ahora que si pierdes estás eliminado, estoy seguro de que Brasil va a mostrar todo el fútbol que puede", agregó Cafú, quien es uno de los embajadores de Brasil del Mundial de Qatar 2022.

Por último, Cafú se refirió al Perú vs Chile e indicó que no existe favorito. Para él son equipos que buscan siempre el arco contrario.

"Entre Chile y Perú todo puede pasar, son dos equipos que nadie elegía como finalistas, que nadie imaginaba que pudieran llegar a donde llegaron. Perú, por ejemplo, después de que perdió por 5-0 ante Brasil, muchos consideraron que ya estaba fuera de la disputa, pero eliminó a Uruguay jugando sin miedo. Son equipos que buscan el gol. No hay favorito", sentenció.

DATO: Brasil y Argentina se medirán hoy a partir de las 7:30 pm (hora peruana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por el pase a la final de la Copa América Brasil 2019 del próximo 7 de julio, en el mítico escenario Maracaná de Río de Janeiro.