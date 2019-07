Perú vs Chile [EN VIVO] Horarios, links y canales para ver en Lima

América TV Go EN VIVO Perú vs Chile desde las 7.30 p.m. (hora peruana) y 8.30 p.m. (hora de Santiago). El partido de hoy de la Copa América 2019 se jugará en el Estadio Arena de Gremio, de la ciudad de Porto Alegre, por la ronda semifinal. Paolo Guerrero será titular en la Blanquirroja. No te pierdas todas las incidencias EN DIRECTO vía INTERNET con todos los canales, los horarios, las alineaciones y todos los videos de los goles en el minuto a minuto de Libero.pe. Ver por TV Pública, Canal 13, TVN y Caracol TV.

El partido entre Perú vs Chile será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Perú vs. Chile; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Venezuela se verá por Venevision y TVes, mientras que en Uruguay por Teledoce, Vera+ Uruguay, Canal 10, NS Eventos H, TCC y VTV.

Así llega Perú al partido ante Chile

Tras vencer a Uruguay en una dramática definición por penales, Perú buscará llegar a la final de la presente Copa América 2019 derrotando a Chile en el denominado Clásico del Pacífico. Ricardo Gareca podría repetir el mismo once con André Carrillo y Edison Flores por los extremos acompañando a Paolo Guerrero.

Con ese once, Perú intentará alcanzar su primera final de Copa América en 44 años, desde que en 1975 ganó su segundo y último título continental. En la edición del 2015 estuvo cerca de conseguirlo pero cayó ante Chile.

El camino de Perú hasta las semifinales lo llevó primero a jugar en el Grupo A, donde empató contra Venezuela (0-0), ganó a Bolivia (1-3) y cayó goleado frente a Brasil (0-5), en un partido que marcó un punto de inflexión en el combinado dirigido por Gareca.

No obstante, Perú pudo recuperarse en cuartos de final, donde eliminaron a Uruguay en los penaltis (4-5) tras haber finalizado los noventa minutos de juego con empate sin goles.

Es la tercera vez en las últimas cuatro ediciones de la Copa América que Perú llega a las semifinales del torneo, sin que en las dos anteriores pudiese acceder a la final, pues cayó eliminado ante Uruguay en 2011 y ante Chile en 2015.

Alineación o Formación confirmada de Perú

En principio, Perú jugará de salida con el mismo once que eliminó a Uruguay en los cuartos de final, compuesto por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero. ¿Podrá la Blanquirroja acabar con el reinado de Chile en la Copa América?

Así llega Chile al partido ante Perú

Chile realizó este martes su último entrenamiento en Porto Alegre antes del duelo de semifinales de la Copa América ante Perú, el miércoles.

El técnico colombiano Reinaldo Rueda tiene a su disposición y en perfectas condiciones a los 23 jugadores de la selección de Chile, incluidos el arquero Gabriel Arias, el ariete Eduardo Vargas y el defensa Mauricio Isla.

Estos tres futbolistas de Chile entrenaron al margen del grupo hace dos días por culpa de unas sobrecargas musculares pero ya se han recuperado y apuntan al once titular para enfrentar hoy a Perú.

Chile se ejercitó en el centro de entrenamiento del Gremio, club en el que jugó una temporada Eduardo Vargas con un saldo de nueve goles anotados.

La Roja ha cambiado el clima agradable y caluroso de Sao Paulo, Salvador y Río de Janeiro por el frío de Porto Alegre, donde esta mañana los termómetros marcaban diez grados centígrados pero la sensación térmica era inferior.

Además había una tupida capa de neblina que hacía más intenso el frío, por lo que varios jugadores de Chile saltaron a la cancha con guantes y fundas para el cuello.

Todo parece indicar que Rueda alineará mañana al equipo de gala de Chile en esta Copa América 2019, el mismo once que dispuso en las dos primeras jornadas de la fase de grupos y en el duelo de cuartos ante Colombia.

Alineación o Formación confirmada de Chile

El once ante Perú está formado por Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en la zaga; Arturo Vidal, Erick Pulgar y Charles Aránguiz en el centro del campo, y José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en ataque.

Chile, campeón de la Copa América en 2015 y 2016, busca en Brasil su tercer título consecutivo, un registro que solo logró Argentina hace casi siete décadas

A qué hora juega Perú vs Chile Semifinal partido hoy Copa América 2019

Perú: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 4 de julio)

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

Perú y Chile buscarán el pase a la gran final de la Copa América 2019. Hoy, el Clásico del Pacífico se disputa en el Estadio Arena de Gremio de Porto Alegre. El ganador enfrenará a Brasil que este último martes derrotó 2-0 a Argentina en el Mineirao.

Partido: Perú vs Chile

Día: miércoles 3 de julio

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 8.30 p.m. (Santiago) | 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Ronda: semifinal de la Copa América 2019.

Canales de Perú: CDF HD, DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes y Canal 13.

Canales de Chile: América Televisión, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru y América TV GO.

Canales de Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Perú vs Chile | Apuestas y pronósticos según partidos Semifinal Copa América 2019

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 4.70

Empate: 3.30

Chile: 1.95

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 4.65

Empate: 3.30

Chile: 1.94

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 4.50

Empate: 3.20

Chile: 2.00

Casa de apuestas: Sporttimba

Perú: 4.47

Empate: 2.23

Chile: 1.94

Casa de apuestas: Doradobet

Perú: 4.80

Empate: 3.50

Chile: 1.92

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 4.55

Empate: 3.27

Chile: 1.96

ONLINE Partido Perú vs Chile hora peruana Semifinal Copa América vía América TV EN VIVO

El partido entre Perú y Chile iniciará a las 7.30 p.m. de la noche, horario de la ciudad de Lima y se jugará en el marco de la semifinal de la Copa América 2019. La transmisión para la televisión peruana será en exclusiva por los canales América TV, América TV Go y DirecTV.

Canal 13 TVN Chile y América TV transmitirán partidos hoy Copa América Semifinal 2019

En Chile, los canales Canal 13 -o Teletrece- y TVN estarán a cargo de dar la cobertura completa del partido entre Perú y La Roja, mientras que para el público peruano lo hará América Televisión.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver DirecTV Sports, TVN Chile, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Argentina vs Venezuela.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Chile | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Perú vs Chile | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver Canal 7 gratis de TV Pública EN VIVO Perú vs Chile | Canales

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Cómo ver Canal 13 y TVN EN VIVO | Perú vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 149 (SD) y Canal 1149 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

TuVes HD: Canal 55.

Entel TV HD: Canal 64 (HD).

VTR: Canal 19 (Santiago), Canal 9 (Arica) y Canal 10 (Antofagasta).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

CMET: Canal 19.

Coltrahue Digital: Canal 14.1 (HD).

TV RED: Canal 23.

Mundo Pacífico: Canal 14 (SD) y Canal 514 (HD).

Cableunión: Canal 20.

Cable Color: Canal 24 (Ovalle).

Inet TV: Canal 14 (Castro).

Fibra Norte: Canal 14.3 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 19 y Canal 25.

Dónde ver Canal 13 de Teletrece EN VIVO | Perú vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 152 (SD) y Canal 1152 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TuVes HD: Canal 58 (HD).

Entel TV HD: Canal 67 (HD).

VTR: Canal 22 (Santiago), Canal 12 (Arica), Canal 13 (Antofagasta), Canal 13 (Copiapó) y Canal 13 (La Serena).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas).

CMET: Canal 22.

Cableunion: Canal 24 (La Pintana, La Granja, San Ramón)

Coltrahue Digital: Canal 15.2.

Mundo Pacífico: Canal 17.

Cable Mágico Estelar: Canal 2/Canal 9.

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) y Canal 213 (HD).

Fibra Norte: 16.2 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TV: Canal 7 (Castro (Chile)).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 22 (SD), Canal 28 (SD) y Canal 813 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Guía de canales TV Perú vs Chile EN VIVO Copa América 2019

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru y América TV GO.

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil Globo, SporTV, SporTV Play y GloboEsporte.com.

Chile: CDF HD, DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes y Canal 13.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol Play y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: Repretel En Vivo y Sky HD.

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD y SportsMax.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas y Canal del Fútbol.

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador y TCS GO.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: TeleOnce Guatemala, Sky HD y Chapin TV.

Haití: SportsMax App, SportsMax y Tele Haiti.

Honduras: Sky HD y Tigo Sports Honduras.

Japón: DAZN.

México: UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD, TVMax 9 y RPC Canal 4.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y RPC.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay y TCC.

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, TVes y Venevision

Qué países clasificaron a Semifinal Copa América 2019 EN VIVO

Argentina (eliminó a Venezuela), Brasil (eliminó a Paraguay), Chile (eliminó a Colombia) y Perú (eliminó a Uruguay).

Cuándo se juega la Final Copa América EN VIVO: día, fecha y canal

- La final de la Copa América.2019 se jugará este próximo domingo 7 de julio a las 3.00 p.m. (hora peruana), 4.00 p.m. (hora chilena) y 5.00 p.m. (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil, Argentina, Chile y Perú podrían llegar a esta etapa definitiva.

Alineaciones y Formaciones probables Perú vs Chile EN VIVO Link Streaming

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.