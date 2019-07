Conmebol sancionaría a Argentina por comentarios de Lionel Messi

El encuentro entre Argentina y Chile por el tercer lugar de la Copa América se vio opacado por la expulsión de Lionel Messi y Gary Medel debido a una gresca. No obstante, el punto más crítico se generó cuando la "Pulga" cargó contra la Conmebol, tildándola de "corrupta".

El máximo ente del fútbol sudamericano no piensa quedarse con los brazos cruzados y analiza la sanción que impondría. El pueblo argentino se mantiene a la expectativa del castigo que podría recibir el astro del Barcelona por los polémicos comentarios que realizó en el post partido.

Lionel Messi podría recibir una sanción de tres o cuatro encuentros, sin contar el partido que se perderá por la expulsión, por lo dicho ante los medios, según se estipula en el artículo 20 del propio Código Disciplinario, pero también podría ser castigado por un tiempo determinado. Eso lo determinará Confederación Sudamericana de Fútbol dentro de pocos días.

“Suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no podrá exceder de los veinte y cuatro (24) partidos o los veinte y cuatro (24) meses. Ello sin perjuicio de las disposiciones especiales que se puedan adoptar al respecto”, aparece en las normas de la Conmebol.

No obstante, la organización sudamericana podría optar por sancionar a la Asociación del Fútbol Argentino y no al jugador en sí, ya que en ese momento Messi era capitán de la selección "Albiceleste", representando no solo al equipo sino también a la AFA.

“Las sanciones disciplinarias previstas en los Artículos 18 y 20 del presente Reglamento podrán ser impuestas a las Asociaciones Miembro y los clubes en los siguientes casos”, aparece en el artículo 13 del Código Disciplinario.