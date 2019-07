¿Y Maradona? Kempes se enfrenta a la Conmebol para defender a Messi

Lionel Messi podría dejar de jugar para Argentina en los próximos dos años por su fuertes palabras sobre la organización de la Copa América 2019, que estuvo a cargo de la Conmebol. El ente rector del fútbol sudamericano analiza un duro castigo para La Pulgar, quien ya recibió el respaldo de Mario Kempes, excampeón con la Albiceleste en el Mundial de 1978. Diego Maradona aún no se pronuncia del caso del jugador del Barcelona.

"Señores de la Conmebol, ustedes decidieron gastarse el dinero en cosas que nada tenía que ver con el fútbol, algunos han pagado, otros están salvando de milagro, y ahora se quieren dedicar a sancionar a aquellos que defienden la verdad al fútbol. ¿Dónde queda entonces la democracia y la libertad de expresión? ¡¡¡Más cuando se está diciendo una gran verdad!!!!", escribió Mario Kempes en Instagram y Twitter.

Pero, ¿cuáles fueron las palabras de Lionel Messi sobre la Conmebol?

"No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de la corrupción. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol... La verdad hay que decirla, me voy tranquilo con la cabeza en alta", dijo Lionel Messi luego de negarse a recibir la medalla de bronce por el tercer lugar de la Copa América 2019.

Ante esto, Tibia resultó la reacción del presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio Tapia, que sólo dijo que prefería no hablar porque se exponía a una suspensión de dos años, y agregó que su ambición era trabajar por "un fútbol sudamericano limpio, justo y libre de sospechas".

Thiago Silva, Marquinhos, Tite y el propio Ricardo Gareca esperan que Lionel Messi reflexione por estas fuertes acusaciones sobre la Conmebol, ya que no ha presentado las pruebas para demostrar su versión de los actos de corrupción.