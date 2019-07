Selección Argentina: La polémica revelación de Paulo Dybala sobre Jorge Sampaoli

La llegada de Jorge Sampaoli a la Selección Argentina significó una bocanada de ilusión para los hinchas argentinos. Llegaba uno de los técnicos más reconocidos del momento, que había logrado el título de la Copa América 2019 con Chile y aquel que prometía proponer un fútbol atractivo y muy ofensivo.

Una de sus primeras medidas fue alinear a tres de los jugadores argentinos más decisivos del fútbol europeo: Lionel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi. Sin embargo, el trío no funcionó y las oportunidades del "10" de la Juventus se esfumaron totalmente cuando afirmó que le "era díficil jugar" con el del Barcelona.

Aquellas palabras provocaron la salida de Dybala del once titular, sus oportunidades se volvieron escasas y hasta se llegó a dudar de su presencia en la lista de Argentina para el Mundial Rusia 2018. Finalmente, fue convocado pero apenas jugó 22 minutos ante Croacia.

Su situación no cambió mucho con Lionel Scaloni, pero el partido ante Chile le devolvió la ilusión a Paulo Dybala y a los hinchas argentinos: el de la Juventus fue titular, se jugó un partidazo y anotó un gol para obtener la medalla de bronce en la Copa América 2019.

Ahora bien, Paulo Dybala ofreció una entrevista a Fox Sports Radio y rememoró su dura etapa con Jorge Sampaoli, de quien reveló que su comunicación fue nula durante el Mundial Rusia 2018.

"Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con todos los jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él", reveló Dybala sobre el exseleccionador de Argentina.

"Es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, compartimos tiempo, te cruzás muchas veces. Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así", abundó Paulo Dybala.

Eso sí, el mediapunta de la Selección Argentina reconoció no quiso acercarse a Sampaoli cuando le plantearon si debió haberse acercado él en Rusia. "Después las cosas no empezaron a salir, tampoco era fácil para él. Yo no me acerqué. No sé si hubiera estado bien acercarme. Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez las declaraciones previas. Todo terminó siendo de la misma manera y me fui a casa", sentenció.

EL DATO:

Paulo Dybala reconoció que la relación con Lionel Scaloni es bastante positiva.