Copa África: 198 detenidos dejaron la celebración del triunfo en Argelia

El último viernes se jugó la final de la Copa África en la que Argelia se proclamó campeón por segunda vez en su historia, tras 29 años, luego de vencer por 1-0 a su similar de Senegal, con gol Bounedjah.

Argelia el nuevo 'Rey de África"

El estadio del Cairo era una caldera el viernes por la noche, Argelia se disputaba el título de la Copa Africana de Naciones luego de 29 años ante la selección de Sedio Mané, en un partido que se peleó hasta el último minuto, el delantero del Al Sadd, Bounedjah, marcó el único tanto del partido.

Disturbios en Francia

Las celebraciones de tan ansiado triunfo no se hicieron esperar y no solamente fueron e Argelia, si no que traspasaron las fronteras, dejando más de un centenar de detenidos en diversas ciudades de Francia.

Más de miles de personas se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para presenciar el partido, especialmente en los barrios de los Campos Elíseos y Borbés, donde vive una importante comunidad de argelinos.

El Ministerio del Interior del país galo anunció que fueron alrededor de 198 los detenidos por ocasionar disturbios que perturben la tranquilidad de la ciudadanía, la mayor parte de arrestos (102) fueron en la capital francesa, París.

A pesar de se habían desplegado más de 2500 efectivos por toda la ciudad para evitar estos altercados, al parecer no fueron suficientes pues la euforia de la celebración trascendió varias horas pasada la madrugada.

En otras partes de la metrópoli como en Motbeliard se decretó toque de queda para los menores de 14 años como medida preventiva y así evitar mayores tragedias.

DATO

Como dato el Gobierno de Argelia compró la mayoría de las entradas y las regaló a la población para que pueda ir a alentar a su selección.