Mbappé le da la peor de las noticias a Thomas Tuchel

Kylian Mbappé seguirá (por ahora) en el PSG y no escuchará ninguna oferta en este mercado de verano. El París, en un principio, respiraron tranquilos tras conocer la decisión del atacante francés. Sin embargo, Thomas Tuchel y compañía deben preocuparse.

Pues, el popular 'Donatello' no está dispuesto a renovar su vínculo antes los últimos guiños con el Real Madrid. Sí, Mbappé no se moverá del Parque de los Príncipes, pero eso no implica que se vaya a quedar hasta el fin de su contrato.

Según informa 'Le Parisien', Mbappé ha dejado en claro su posición con respecto a no renovar su contrato con el PSG, el cual finaliza a mediados de 2022.

Ello se debe a las últimas noticias desde España, que informan que el Real Madrid le comunicó al galo que lo tiene en sus planes en el próximo invierno.

El combinado 'merengue' sí pretende hacerse con los servicios de 'Donatello', pero este no deberá extender su vínculo con el PSG. Ello fue el trato.

Mbappé ya habría cumplido con su parte y espera que el Madrid venda algunos jugadores para así llegar al Santiago Bernabéu, sin alterar el "Fair Play" financiero.

EL DATO:

El PSG todavía no se ha podido alzar con la Champions League.