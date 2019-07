Paolo Guerrero se pronunció sobre agresión a niño de Gremio: "Los rivales solo son dentro del campo" [VIDEO]

Paolo Guerrero rechazó la violencia en el fútbol y se pronunció luego de los incidentes registrados en el estadio Beira Río en el último clásico entre Internacional de Porto Alegre y Gremio.

Las indignantes imágenes de los torcedores "Colorados" arrebatando su camiseta a un niño y empujando a su madre en las graderías están dando la vuelta al mundo en las redes sociales.

En la previa del partido ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, la prensa brasileña le preguntó a Paolo Guerrero qué opinaba de estos lamentables acontecimientos. El goleador hizo una reflexión.

"No vi nada, pero tengo una impresión correcta de la hinchada colorada. Nunca vi una actitud incorrecta y si sucedió alguna cosa fue una situación aislada y mi mensaje es siempre tener paz dentro de los estadios, que los rivales solo son dentro del campo y que gane el mejor", declaró el delantero de la Selección Peruana.

De otro lado, Paolo se mostró muy enfocado en el partido de esta noche contra el "Bolso". El "Depredador" señaló que los uruguayos van bien al choque, pero confía en que Inter plasmará el buen fútbol que lo caracteriza.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien. No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año", manifestó.