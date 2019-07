Plantel de Gremio tuvo lindo gesto con madre y niño agredidos

El fútbol brasileño quedó empañado el último fin de semana luego que una madre y su pequeño hijo, hinchas del Gremio, fueran agredidos por torcedores del Internacional en las tribunas del Beira-Rio. La mamá presumió el empate (1-1) en la casa del eterno rival y unos hinchas le arrebataron, con empujones incluidos, su camiseta del 'Tricolor' mientras el niño rompía en llanto por el momento de pánico y la pérdida de la 'mica' del club de sus amores.

Everton, figura del Gremio y campeón de la Copa América 2019 con Brasil, se valió de sus redes sociales para contactar con la familia del niño, víctima del momento más triste de su vida en un estadio de fútbol. "Alguien que conozca esa chico, por favor, entre en contacto conmigo. Estoy totalmente en contra de ese tipo de actitudes y la rivalidad tiene que quedar dentro del campo y durar sólo esos 90 minutos. El niño no tiene que llevarse esa imagen de lo que es el fútbol", escribió en su cuenta de Instagram.

Las redes sociales, como muchas veces, hicieron posible el contacto entre el pequeño Bernardo y sus ídolos. El niño, la madre y el resto de su familia fueron invitados por el Gremio al CT Luiz Carvalho para pasar un grato momento con el plantel del 'Tricolor' y recibir una sorpresa por parte de los jugadores.

Toda la tristeza del niño por la camiseta arrebatada se transformó en sonrisas cuando jugadores como Everton, Geromel o Maicon le regalaron su camiseta. Además, el pequeño Bernardo tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con sus ídolos, además de tomarse una foto para el recuerdo.

El delantero de Gremio, André, detalló cómo fue la conversación con Bernardo y su familia. "El niño tiene ahora tiene un equipo de camisetas de fútbol, ¿verdad? (Risas) Todos le dieron una camiseta. Estaba muy conmovido, incluso un poco tímido. Fue agradable recibirlos aquí, estábamos muy molestos justo después de que sucediera", afirmó el futbolista de 28 años.

El Internacional, de momento, suspendió a la pareja involucrada en las agresiones al niño y madre hinchas del Gremio. Asimismo, anunció procesos disciplinarios contra otras cuatro personas. ¿Será sancionado el club? Todavía está en veremos.

El delantero peruano no quiso meter en el mismo saco a todos los hinchas del Internacional tras el lamentable suceso. "Nunca vi una actitud incorrecta y si sucedió alguna cosa fue una situación aislada y mi mensaje es siempre tener paz dentro de los estadios, que los rivales solo son dentro del campo y que gane el mejor", afirmó.

