Carles Aleñá reveló el 'problema' que tuvo con Frenkie de Jong

No todo es paz y amor en la gira del Barcelona en suelo asiático. La llegada de Frenkie de Jong al elenco de Ernesto Valverde generó una incomodidad a un integrante del plantel, quien no tuvo inconvenientes en hacerlo público.

El volante holandés de 22 años es uno de los flamantes fichajes 'culés' y a su arribo realizó un pedido particular: usar el dorsal 21, que hasta hace poco le pertenecía a Carles Aleñá, un canterano.

"Me hubiera gustado un mensaje de la directiva. Le prometieron el dorsal sin avisarme. Me supo mal, no me sentó bien. Yo siempre me he portado bien con el club", aseveró el salido de 'La Masía' durante la gira por Asia.

Eso sí, Aleñá, de 21 años, descartó cualquier conflicto con De Jong, y más bien destacó la humildad con la que le pidió su número. El problema es con la dirigencia 'blaugrana'.

"Lo de cederle el dorsal fue algo entre él y yo. Vino el primer día y me lo pidió de una forma muy humilde. Llegó a decirme que la última palabra la tendría yo y que la respetaría. Yo sabía que para él era una cuestión sentimental, familiar y yo no tenía problema”, agregó el mediocampista.

Esta temporada Aleñá usará el número 19 aunque no se descarta que sea cedido a otro equipo con la finalidad de que gane mayor rodaje.