Simeone y su contundente mensaje sobre Diego Costa

Diego Costa es un futbolista letal. Es un delantero para la guerra. El hispano-brasileño fija y desgasta a los centrales, descarga balones y genera espacios para sus compañeros. Es un futbolista hecho para un equipo del 'Cholo' Simeone, pero su última temporada en el Atlético de Madrid no fue la mejor por rendimiento, lesiones y a nivel de números: apenas 5 goles en 21 partidos.

Ante ese escenario, los rumores de una posible salida del Atlético de Madrid no han cesado hasta la palabra oficial de Diego Simeone. El 'Cholo' cerró la puerta a dicha posibilidad. Es más, el técnico considera que el delantero será fundamental para el Atleti en la temporada 2019-20.

"De Diego me escucharon hablar en momentos de dificultad. No cambio una coma en todo lo que pienso. Estoy convencido de que será una gran temporada de él y de sus compañeros", afirmó Simeone en la previa del Real Madrid vs Atlético por la International Champions Cup 2019.

En el derbi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Diego Costa tiene todas las papeletas para seguir de titular en la delantera junto a Álvaro Morata. El 'Cholo' Simeone sigue probando una sociedad que espera le rinda frutos ante los grandes objetivos del curso: la Liga, la Copa del Rey y la Champions League.

Aunque muchos pensaban que Joao Felix, fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y llamado a reemplazar a Antoine Griezmann, sería alineado como segunda punta, Simeone está alineando al portugués en banda. El entrenador argentino quiere alternativas ante una temporada larguísima y hoy por hoy piensa en hacer fructificar a la dupla Costa-Morata.

Ahora bien, ¿qué clubes estaban interesados en Diego Costa? El rumor más fuerte llegaba desde Brasil. El Flamengo, el club con mayor poder económico del país, quería un nueve de lujo para el ambicioso proyecto de Jorge Jesus, pero el 'Lagarto' no será ese atacante tras las palabras de Simeone.

Diego Costa, un futbolista fundamental para el 'Cholo' Simeone

El romance entre el hispano-brasileño y el entrenador argentino no fue inmediato. El 'Cholo' no tenía en sus planes al 'Lagarto' para la temporada 2012-13. Es más, Simeone le avisó al delantero que no lo tendría en sus planes debido a tener cubierto sus plazas de extracomunitarios (Falcao, Miranda y Salvio), pero cuando lo vio en acción durante los entrenamientos, su opinión cambió (y la venta de Salvio al Benfica) y finalmente se convirtió en un futbolista capital en la mejor temporada de Diego Pablo en el club (2013-14).

Pese a su partida al Chelsea, Simeone siempre estuvo pendiente de Diego Costa y finalmente logró traerlo de vuelta a mitad de la temporada 2017-18. El delantero aportó goles ni bien llegó y fue clave para lograr el título de la Europa League. En la pasada campaña, el hispano-brasileño no estuvo en su mejor forma, pero el 'Cholo' no duda en traer de vuelta su mejor versión futbolística.