Real Madrid vs Atlético de Madrid [EN VIVO] Derbi madrileño por International Champions Cup 2019

DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid ONLINE | Este viernes 26 de julio se juega el partido por la International Champions Cup 2019. El duelo está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el MetLife Stadium y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

En el tercero, llegó el derbi. El Real Madrid y Atlético de Madrid medirán fuerzas en su tercer amistoso de pretemporada con la mira puesta más en afianzar el modelo de juego y encajar a sus nuevos fichajes que en el resultado.

El equipo de Zinedine Zidane todavía no ha podido ganar en el tiempo reglamentario en la presente temporada. Arrancó con una derrota por 1-3 ante el Bayern Múnich y luego remontó un 0-2 para acabar ganando por 3-2 en la tanda de penales al Arsenal.

Los del 'Cholo' Simeone vienen de lograr su primer triunfo en la International Champions Cup 2019 por la vía de los penales. El Atlético igualó sin goles ante Chivas de Guadalajara en el tiempo reglamentario, pero luego suponer remontar en la ruleta desde los doce pasos con un marcador de 5-4.

En su primer amistoso de pretemporada, el Atlético de Madrid no dejó dudas ante un débil Numancia al imponerse por 3-0 con goles de Vitolo, Saponjic y Felipe.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Real Madrid y el Atlético cruzarán sus caminos y más allá del sabor especial que supone ganarle al clásico rival, suena más excitante ver el funcionamiento de aspirantes a ganarlo todo en la temporada y el rendimiento de jugadores llamados a liderar el proyecto de sus entrenadores.

Hablamos específicamente de Eden Hazard y Joao Felix, las grandes apuestas de la dirección deportiva y técnica del Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente.

El belga ya dejó detalles en los primeros amistosos y aunque su papel no será reemplazar a Cristiano Ronaldo en materia de goles, sí lo será en materia de desequilibrio individual, desborde, juego y funcionamiento colectivo.

En el caso del portugués, su presencia está en duda debido a una contusión sufrida en el amistoso ante el Numancia. En caso llegara al partido, será una buena oportunidad para ver en acción al exjugador del Benfica, fichado por 120 millones de euros, y que tiene la difícil misión de reemplazar a un emblema como Antoine Griezmann. Talento tiene de sobra, solo le falta adaptarse a la idea de Simeone.

En el Real Madrid, otros nombres interesantes a ver son el lateral Mendy y los jóvenes Kubo y Rodrygo. A la espera de la salida de Gareth Bale y la lesión de Marco Asensio, Zidane tendrá la oportunidad de probar a varios jóvenes que ya muestran cosas, pero que deberán confirmar que están listos para ser importantes en el Primer Equipo como los antes mencionados y el propio Vinicius.

📹 🏈 Antes de dejar Dallas aceptamos la invitación que Joe Looney nos hizo tras el partido ante Chivas y visitamos a los míticos @DallasCowboys. ¡Lo pasamos en grande! #AtletiSummerTour #AúpaAtleti pic.twitter.com/DaydrYbcSg — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2019

En el Atlético de Madrid, algunos de los recién llegados ya fueron probados como titulares. Hermoso convenció, Trippier siempre se ofreció y Llorente tuvo la mala suerte de ser expulsado. Felipe y Herrera ingresaron ante Chivas y fueron los más claros del equipo alternativo.

En cuanto al formato del International Champions Cup 2019, el Real Madrid se quedó sin opciones de lograr el título al sumar apenas 2 puntos en 2 partidos mientras el Atlético de Madrid, en caso gane, mantendrá sus opciones. El líder es el Arsenal con 7 puntos y sin la posibilidad de seguir sumando puntos.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Vinicius, Kroos, Modric, Hazard, Jovic, Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Hermoso, Lodi, Vitolo, Llorente, Saúl, Vitolo, Morata, Diego Costa.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Atlético de Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.