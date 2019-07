Real Madrid y la razón por la cual descartó la oferta del Jiangsu de China por Gareth Bale

Gareth Bale es la gran piedra en el zapato del Real Madrid, que busca la manera de vender al jugador en este mercado de fichajes, hasta ahora no ha sido una tarea fácil, pues es el galés ha expresado varias ocasiones que no quiere irse de la 'casa blanca'.

Si bien es cierto el club nunca confirmó quienes era los interesados en hacerse con Bale, se sabía que la oferta más tentadora venía desde el continente asiático, el Jiangsu Suning, para ser más exactos.

El medio Sina Sport, ha revelado la millonaria oferta que este gigante del fútbol chino le habría hecho al Madrid por Bale, además de un sueldo para volverse locos.

Para el traspaso del jugador de 31 años a sus filas estaban dispuestos a pagar la módica cantidad de 20 millones de euros, por dos años de contrato, con un salario de 17 millones por cada temporada.

La misma fuente calificó de ‘estúpida’ la propuesta del club chino, misma que fue rechazada por el Real Madrid y también por el exquisito jugador, que por ahora se viene entrenando con el plantel blanco.

El técnico francés que está a cargo del equipo madridista, al parecer no le cae nada en gracia seguir contando con Gareth Bale para la siguiente temporada, por lo que ha lanzado unas duras declaraciones en contra su jugador.

“Bale se ha quedado fuera porque el Madrid está tratando su salida” fue lo que dijo el estratega luego del partido contra el Bayer Múnich, por la Intenational Champions Cup, para continuar "Si se puede ir mañana, mejor", frase que terminó por lapidar el futuro del delantero.

Luego de las declaraciones de su aún técnico que posteriormente salió a rectificarse por lo que había dicho, el galés se pronunció en su cuenta de Twitter, tras el partido que tuvieron días después con el Arsenal en el que marcó un gol del empate.

Acompañado de una imagen suya celebrando su gol, escribió el siguiente mensaje: “Primer juego de la temporada, siempre es grato sumar”.

First game of pre-season ✅

Always good to get on the scoresheet ⚽️ pic.twitter.com/3THHyUBmjH