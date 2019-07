Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 28 de julio de 2019

Partidos de hoy domingo 28 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por cuartos de final en partidos de hoy. de la Superliga Argentina: Boca Juniors vs Huracán, International Champions Cup, Emirates Cup, Liga MX, Liga 2 Perú, Amistosos de clubes ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 28 de julio

09.15 horas Arsenal vs Lyon (Emirates Cup)

04:00 horas Werder Bremen vs Eibar (Amistosos Clubes)

07.30 horas Feyenoord vs Southampton

11.00 horas Napoli vs Liverpool

12.00 horas Puebla vs Real Betis

13.00 horas Sporting Lisboa vs Valencia

9.00 horas Estudiantes La Plata vs Aldosivi (Superliga Argentina)

11.15 horas Newell's vs Central Córdoba

13.30 horas Talleres vs Vélez

15.45 horas Defensa y Justicia vs Independiente

18.00 horas Boca Juniors vs Huracán

9.00 horas Chapecoense vs Bahía (Brasileirao)

14.00 horas Flamengo vs Botafogo

14.00 horas Santos vs Avaí

17.00 horas Fortaleza vs Corinthians

17.00 horas Goiás vs Atlético Mineiro

11.30 horas O'Higgins vs Antofagasta (Chile)

14.00 horas Huachipato vs U. Católica

16.30 horas Colo Colo vs Everton

19.00 horas U. La Calera vs Curicó Unido

15.15 horas Atl. Huila vs Deportivo Cali (Colombia)

17.00 horas Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional

17.30 horas Independiente de Santa Fe vs Alianza Petrolera

19.30 horas Independiente de Medellín vs Junior

14.00 horas Fuerza A. vs U. Católica (Ecuador)

16.15 horas Barcelona SC vs Independiente del Valle

18.30 horas Macará vs Olmedo

12.00 horas Pumas vs Necaxa (Liga MX)

17.00 horas Atlético San Luis vs Monterrey

18.45 horas Santos Laguna vs Juárez

19.00 horas Chivas vs Tigres

14.06 horas AC Milan vs Benfica (International Champions Cup)

13.00 horas Alianza Atlético vs Santos FC (Liga 2 - Perú)

13.00 horas Los Caimanes vs Juan Aurich

15.15 horas Cienciano vs Sport Loreto

15.30 horas Comerciantes Unidos vs Dptvo. Coopsol

15.30 horas Huaral vs Grau



SUPERLIGA ARGENTINA

La Superliga Argentina ha iniciado este fin de semana. Boca Juniors recibe a Huracán en el partido de fondo (6:00 p.m. hora peruana), pero antes habrá un duelo de candela: Defensa y Justicia recibirá a Independiente. El subcampeón y campeón se verán las caras, el 'Rojo' ahora con Sebastián Beccacece como entrenador, que se encontrará con su ex. Vélez de Luis Abram chocará con Talleres.



LIGA 2 - PERÚ

La Segunda división del Perú sigue en marcha. El líder Santos FC (16 puntos) no quiere perder el paso en su visita al complicado Alianza Atlético. El juego atractivo lo tendrán Huaral y Atlético Grau, ambos con 12 puntos (3° y 4°), con la misión de los tres puntos. En tanto, Cienciano podría darse un nuevo festín de goles cuando reciba a un débil Sport Loreto.



EMIRATES CUP

El Arsenal tendrá acción en el famoso torneo que suele organizar, aunque en esta ocasión con un solo partido. El equipo de Unai Emery recibirá en el Emirates Stadium al Olympique Lyon (9:15 a.m. hora peruana). Alexandre Lacazette tendrá un especial encuentro ante su ex, mientras que Dani Ceballos podría vestir por primera vez la camiseta gunner.



LIGA MX - APERTURA 2019

La fecha 2 de la Liga MX sigue. Un Chivas en medio de una crisis recibirá a Tigres (7:00 p.m. hora peruana), en tanto habrá duelos de dos equipos que tropezaron en su debut: los Rayados de Monterrey visitarán al recién ascendido Atlético San Luis.



INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

La International Champions Cup 2019 va llegando a su final. El AC Milan tendrá su penúltima participación ante Benfica, que se despide en esta ocasión. El equipo portugués ganó sus primeros dos juegos, mientras que los italianos vienen de caer 1-0 ante el Bayern Munich.



AMISTOSOS CLUBES INTERNACIONAL

Los clubes de Europa siguen preparándose para el inicio de sus ligas. El Werder Bremen de Claudio Pizarro chocará con el Eibar de España, con mucha posibilidad de ser titular. Feyenoord se medirá con el Southampton de Inglaterra, pero Renato Tapia recién entrena con el equipo. El duelo atractivo será el Napoli vs Liverpool, último campeón de Champions League.



BRASILEIRAO

La Jornada 12 del Brasileirao sigue en acción. Flamengo de Miguel Trauco recibe a Botafogo (2:00 p.m. hora peruana), mientras Santos chocará con Avaí a la misma ahora. A las 5:00 p.m. (hora peruana), Corinthians buscará acercarse a los primeros lugares visitando a un irregular Fortaleza.



CHILE - PRIMERA DIVISIÓN

La Primera División de Chile vuelve a tener acción tras la para por la Copa América. El duelo más atractivo de la jornada 15, Colo Colo (2° con 28 puntos) de Gabriel Costa recibirá a Everton (4:30 p.m. hora peruana). El ex atacante de Sporting Cristal viene entonado luego de un reciente hat trick en la Copa de Chile. Mario Salas quiere acercarse al líder U. Católica (1° con 32).



COLOMBIA - LIGA ÁGUILA

La Liga Águila de Colombia entra a su jornada 3 en el Clausura. Deportivo Cali llega con dos victorias y tentará la tercera al hilo de visita ante Atlético Huila. El partidazo lo protagonizará Independiente de Medellín, también con puntaje perfecto, cuando reciba a Junior de Barranquilla, que tropezó la fecha anterior. Acción y emoción por montones.



ECUADOR - LIGA PRO

La Liga Pro de Ecuador llega a la fecha 19. Universidad Católica (2° con 38 puntos quiere subirse a la punta, pero tendrá que vencer a un colero Fuerza Amarilla (2:00 p.m. hora peruana). Macará (1° con 41) no la tendrá tan fácil cuando reciba a Olmedo (6:15 p.m. hora peruana), además de que podría llegar presionado a ganar.