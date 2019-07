Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para MAÑANA miércoles 31 de julio de 2019

Partidos de MAÑANA miércoles 31 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en encuentros referidos a Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Juegos Panamericanos Lima 2019, Copa Audi, Amistosos Internacionales de Clubes y más.

Fútbol Femenino

El fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 tendrán una nueva fecha. En esta ocasión, tanto el Grupo A como el B entrarán en acción.

La selección peruana cayó en el duelo ante Argentina en la primera fecha, y ahora se jugará la vida ante las 'ticas', quienes vencieron por 3-1 a Panamá en la primera jornada del Grupo B.

10:00 a. m. México vs Paraguay

1:00 p. m. Jamaica vs Colombia

5:30 p. m. Panamá vs Argentina

8:30 p. m. Costa Rica vs Perú

Los octavos de final tendrán un nuevo capítulo para placer de sus seguidores. Nuestro representante, Paolo Guerrero, tiene la posibilidad de sellar su clasificación a la siguiente ronda: vencieron por la mínima diferencia en el choque de ida en Uruguay.

No obstante, Miguel Trauco podría tener posibilidades de hacerse presente en el choque ante Emelec. El 'Genio' recibiría la opción por parte de Jorge Jesús para reemplazar a René por el flanco izquierdo.

5:15 p. m. Cerro Porteño vs San Lorenzo

5:15 p. m. Internacional vs Nacional de Uruguay

7:30 p. m. Boca Juniors vs Athletico-PR

7:30 p. m. Flamengo vs Emelec

7:30 p. m. Atlético-MG vs Botafogo

11:00 a. m. HJK vs Estrella Roja

12:00 p. m. AIK vs Maribor

12:00 p. m. Qarabag vs Dundalk

12:00 p. m. Rosenborg vs Bate BORISOV

12:45 p. m. Copenhague vs TNS

