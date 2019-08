Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 2 de agosto de 2019

Partidos de hoy domingo 28 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por cuartos de final en partidos de hoy. de la Liga MX: Atlas vs Santos Laguna, Superliga Argentina, Championship, Liga Pro de Ecuador, Liga de Chile y Amistosos de clubes ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 2 de agosto

12.00 horas Granada vs Real Valladolid - Amistosos clubes

13.00 horas Brighton vs Valencia

13.30 horas Leicester vs Atalanta

13.45 horas Bournemouth vs Lazio

13.00 horas Zwolle vs Willem II - Eredivisie Holanda

13.45 horas Luton vs Middlesbrough - Championship Inglaterra

16.00 horas Deportivo Capiatá vs General Díaz - Liga Paraguay

18.30 horas U. Española vs U. La Calera - Chile

19.00 horas Huracán vs Colón - Superliga Argentina

20.00 horas Deportivo Cuenca vs El Nacional - Liga Pro Ecuador

19.00 horas Puebla vs Chivas - Liga MX

21.00 horas Atlas vs Santos Laguna



LIGA MX - APERTURA 2019

En México, la Liga MX llega a la fecha 3. Chivas de Guadalajara logró recuperarse y dio el golpe al vencer a Tigres (2-0), pero ahora tendrá que medirse con un necesitado Puebla, que perdió sus primeros dos juegos. En tanto, Atlas de Anderson Santamaría chocará con Santos Laguna, ambos invictos con 6 puntos.



SUPERLIGA ARGENTINA

La Superliga Argentina 2019-20 sigue en marcha, esta vez con la segunda fecha. El encuentro que abrirá la jornada será protagonizado por Huracán y Colón de Santa Fe, este viernes desde las 7:00 p.m. (hora peruana). El Globito igualó con Boca Jrs. en el debut, mientras su rival cayó en casa con Patronato (1-0).



AMISTOSOS CLUBES

Los Amistosos de clubes en Europa siguen en marcha, a espera del inicio oficial de la temporada. Granada, recién ascendido a primera en España, se medirá con el Real Valladolid, mientras que Leicester mostrará a sus figuras en el juego ante el complicado Atalanta de Italia. Duros y atractivos encuentros.



HOLANDA - EREDIVISIE

La Eredivisie de Holanda se pone en marcha, siendo el torneo de renombre de primera división en Europa que inicia. Zwolle, entonado por los buenos resultados en la pretemporada, recibirá en casa al Willem II, ex equipo de Renato Tapia. La temporada pasada quedaron a media tabla.



INGLATERRA - CHAMPIONSHIP

La Championship, torneo de segunda división en Inglaterra, tendrá su primer juego de la 2019-20: Luton, recién ascendido, debuta en casa ante Middlesbrough (1:45 p.m. hora peruana). El Boro buscará por fin lograr el ascenso en esta campaña, de la mano del joven DT Jonathan Woodgate.



CHILE - PRIMERA DIVISIÓN

La Primera División de Chile entra a la Jornada 16, con un juego que involucran a dos equipo que luchan entre los primeros lugares. Unión Española (5° con 25 puntos) recibirá a Unión La Calera (3° con 26), ambos con la misión de conseguir la victoria y darle casa, en primera instancia, a Colo Colo (2° con 29).



PARAGUAY - PRIMERA DIVISIÓN

El torneo Clausura de la Liga de Paraguay entra a la jornada 4. Deportivo Capiatá (5° con 6 puntos) recibirá a General Díaz (9° con 2), con el claro objetivo de celebrar con sus hinchas y así acercarse al líder Olimpia (9 unidades).



ECUADOR - LIGA PRO

El fútbol con la Liga Pro de Ecuador entra a la fecha 20 y Deportivo Cuenca (11° con 25 puntos) recibirá a El Nacional (9° con 26) en el primer juego del fin de semana. Los dos equipos están cerca de a los puestos de liguilla por el título, siguiendo los pasos de LDU (7°) y Emelec (8°).