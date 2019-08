Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 3 de agosto de 2019

Partidos de hoy | Sábado 3 de agosto, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está recargada HOY con los partidos de hoy del fútbol femenino: Perú vs Panamá, International Champions Cup, Liga MX, Superliga Argentina, Juegos Panamericanos Lima 2019, Torneo boliviano y más ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 3 de agosto

Campeonato Africano de Naciones

08:00 a. m. Uganda vs Somalia

08:15 a. m. Zambia vs Botsuana

10:00 a. m. Angola vs Eswatini

12:00 p. m. Mauritania vs Cabo Verde

12:00 p. m. Senegal vs Liberia

Argentina - Superliga

11:15 a. m. Aldosivi vs Argentinos Jrs

1:30 p. m. Rosario Central vs Talleres

3:45 p. m. Central Córdoba vs Atlético Tucumán

6:00 p. m. Vélez vs Racing Club

Bolivia - Torneo Clausura

2:00 p. m. Always Ready vs Bolivar

4:15 p. m. Destroyers vs Jorge Wilstermann

6:30 p. m. Guabirá vs Real Potosí

Brasil - Brasileirao Seria A

5:00 p. m. Ceará vs Fortaleza

5:00 p. m. Fluminense vs Internacional

Chile - Primera División

11:30 a. m. Deportes Iquique vs Coquimbo

2:00 p. m. Cobresal vs O'Higgins

4:30 p. m. Huachipato vs Palestino

7:00 p. m. U de Chile vs Audax Italiano

Colombia - Liga Águila Torneo Clausura

4:00 p. m. U. Magdalena vs Independiente Medellín

5:00 p. m. Deportivo Cali vs La Equidad

6:00 p. m. Cúcuta vs Once Caldas

8:00 p. m. Millonarios vs Jaguares de Córdoba

Ecuador - Liga Pro

11:00 a. m. América de Quito vs Independiente del Valle

1:15 p. m. Mushuc Runa vs Aucas

3:30 p. m. Fuerza Amarilla vs Guayaquil

México - Liga MX Apertura

5:00 p. m. Querétaro vs Cruz Azul

7:00 p. m. Club América vs Tijuana

7:00 p. m. Pachuca vs Morelia

9:00 p. m. Necaxa vs Veracruz

9:00 p. m. Monterrey vs León

Perú - Liga 2 (Segunda División)

3:30 p. m. Deportivo Coopsol vs Alianza Atlético

Venezuela - Primera División Torneo Clausura

3:00 p. m. Carabobo vs Estudiantes Caracas

3:00 p. m. Metropolitanos vs Puerto Cabello

3:00 p. m. Portuguesa vs Atlético Venezuela

4:00 p. m. Aragua vs Trujillanos.

Inernational Champions Cup

11:30 a. m. Manchester United vs AC Milán

Juegos Panamericanos Lima 2019 - Fútbol Femenino

10:00 a. m. México vs Colombia

1:00 p. m. Paraguay vs Jamaica

5:30 p. m. Argentina vs Costa Rica

8:30 p. m. Perú vs Panamá