Cesc Fàbregas sobre jugar en la Superliga argentina: "Sería un placer, es muy competitiva"

La llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors ha abierto el interés de otros cracks europeos por recalar en Sudamérica, específicamente en Argentina.

El último en manifestar cierto interés por jugar en el país del tango es Cesc Fàbregas, quien brilló en clubes como Arsenal, FC Barcelona y Chelsea.

Cuando al volante campeón del mundo con la Selección española en 2010 le consultaron si estaría dispuesto a "saltar el charco" y fichar por algún equipo de la Superliga argentina, este no descartó dicha posibilidad, es más aseguró que sería un placer.

"¿Argentina? ¿Por qué no? La verdad que me parece una liga muy competitiva, muy agresiva, hay jugadores con muchísimo talento, han salido grandísimos jugadores de Argentina y del continente en general y la verdad que sería para mí un placer ir a jugar ahí. Pero bueno, el fútbol va como va, a veces salen las cosas, a veces no, pero bueno ya veremos", dijo el hoy jugador del AS Monaco.

En 2010, Cesc Fàbregas viajó a Argentina para disputar un amistoso con España ante la Selección argentina. Fue triunfo de la 'Albiceleste' por 4-1 en el Monumental de River Plate. Además, en la víspera a aquel partido, fue a la Bombonera junto con Andrés Iniesta y hasta inmortalizó su visita con una foto.

A los 32 años, su presente en el viejo continente no es alentador. En el elenco del Principado, no ha tenido mucha actividad desde su llegada, en enero de este año, producto de varias lesiones musculares. Apenas disputó 13 partidos y marcó un gol.

EL DATO

Además del Mundial 2010, Fàbregas fue campeón de las Eurocopas 2008 y 2012.