¡Héroe sin capa! Salah le cumplió el sueño a niño que se accidentó por conocerlo

Mohamed Salah es un jugador que pese a la gran fama que tiene no pierde la humildad. Hoy el egipcio tuvo un noble gesto con un pequeño aficionado de Liverpool que se accidentó cuando quería conocerlo.

La estrella de los 'Reds' estaba saliendo de las instalaciones de la ciudad deportiva de Melwood cuando fue visto por Louis Fowler, quien estaba acompañado por su hermano menor Isaac. Al instante, el niño comenzó a correr por detrás del coche del 'Faraón' para poder conseguir una instantánea, pero este tuvo la mala suerte de tropezar y chocar contra un poste de luz.

Por el impacto, el pequeño acabó con la nariz rota y sangrando. Los vecinos de la zona salieron para auxiliarlo y también lo hizo Mohamed Salah. Luego de superado el susto, el crack de Anfield se tomó una foto con los dos hermanos y les regaló un momento que nunca olvidarán.

El padrastro de Louis, Joe Cooper, publicó el suceso en redes sociales y no tardó en convertirse en viral. "Esta es la absoluta clase de Mo. Es Louis Fowler, fan de once años del Liverpool. Vio el coche de Salah, corrió detrás de él y quedó inconsciente tras chocar con una farola cuando trataba de seguirle. ¿Qué hizo Salah? Dio la vuelta con su coche para ver si estaba bien y se hizo una fotografía con él", posteó.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9