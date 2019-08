Boca Juniors vs Almagro EN VIVO vía TyC Sports: Debut de Daniele De Rossi en la Copa Argentina

Boca Juniors vs Almagro EN VIVO vía TyC Sports | este martes 13 de agosto desde las 7:10 p.m. (hora peruana) por la Copa Argentina. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de La Plata y es válido por los dieciseisavos de final, que cual contará con una gran cantidad de hinchas. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La exigencia a Boca Juniors en el inicio de la temporada 2019-20 es luchar por ser campeón en todos los frentes por delante. Los fichajes de calidad con los que cuenta el entrenador Gustavo Alfaro ya han dado muestras de lo que pueden aportar, aunque todavía hay un hombre que debe debutar: el italiano Daniele De Rossi, que llegó desde la Roma de Italia. Los hinchas xeneizes lo esperan.

El ansiado primer partido del aguerrido mediocampista se ha hecho esperar, pero por fin llegaría y los hinchas, al tanto de eso, agotaron las entradas en tiempo récord. De Rossi ya había mencionado que uno de los factores que lo llevó a firmar por Boca Juniors fue el gran arraigo popular que tiene y todas las emociones que desata. Buscará que su primer contacto oficial con el equipo sea un triunfo.

Hasta ahora, los otros refuerzos han respondido de gran forma. En ataque, Eduardo Salvio ya jugó por la Superliga y Copa Libertadores, anotado 2 goles (en 4 partidos), lo mismo que Alexis Mac Allister, que también lució toda su calidad en el torneo internacional. El joven Jan Hurtado todavía es una variante ofensiva y Franco Soldano, anunciado recientemente, no será parte de este encuentro.

Club Almagro será el rival de turno, siendo este su primer juego oficial de la nueva temporada. Bajo las órdenes del entrenador Carlos Mayor, el ‘tricolor’ intentará dar la sorpresa, aunque el panorama luce complicado. La campaña anterior fueron protagonistas en la segunda división argentina, pero perdieron en el playoffs ante Central Córdoba, club que finalmente ascendió a la Superliga.

En octavos de final de la Copa Argentina, ganador de este juego tendrá que medirse con Talleres de Córdoba o Banfield.

Está es la nómina de los jugadores que están concentrando para enfrentar a Boca por el encuentro de dieciseisavos de final de La Copa Argentina que se jugará este Martes desde las 21:10 hs en el Estadio Único de La Plata. pic.twitter.com/qb2kar74C1 — ClubAlmagro1911 (@almagroficial) August 13, 2019

Boca Juniors vs Almagro: Posibles alineaciones por la Copa Argentina

XI Boca Juniors: Esteban Andrada (Marcos Díaz); Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Eduardo 'Toto' Salvio; Mauro Zárate, Carlos Tévez y Wanchope Ábila.

XI Almagro: Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Lucas Bossio; José Méndez, Brian Benítez, Germán Herrera, Juan Manuel Martínez; y Facundo Suárez.

Árbitro: Silvio Trucco.

Guía de canales del Boca Juniors vs Almagro por la Copa Argentina

A qué hora juegan Boca Juniors vs Almagro EN VIVO por TyC Sports

Boca Juniors vs Almagro EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Almagro, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.