Héctor 'Tito' Chumpitaz sobre papá de Kevin Quevedo: "Está frenando la carrera de su hijo"

Kevin Quevedo ve en esta semana, la más decisiva; esto a raíz de que este miércoles se definiría el futuro del peruano que forma parte de las filas de Alianza Lima. Sobre esto, Héctor ‘Tito’ Chumpitaz se refirió en Exitosa Deportes a la situación del joven, ello luego de conocer que el papá del jugador y Alianza Lima tendrán una reunión.

'Tito' Chumpitaz comentó diferentes aspectos de las posibles negociaciones sobre Kevin Quevedo, incluso en el extranjero. Sin embargo, comentó cuáles han sido las trabas en el camino que han tenido que afrontar, tanto ellos como casa formadora y Alianza Lima como club del cual es parte el peruano. "Yo veo que en realidad quien está poniendo las trabas es el papá", expresó.

Al ser consultado sobre lo que pasaría en un supuesto caso de que Kevin Quevedo no sea comprado por ningún club hasta finalizar este año y al verse perjudicado económicamente tanto Alianza Lima como el grupo que lo representa, Héctor Chumpitaz respondió: "Queda libre de todo derecho y eso está mal éticamente creo, porque Alianza fue un equipo que se la jugó por él, entonces yo creo que es antiético, pero bueno, acá suelen suceder esas cosas".

Por otro lado, Chumpitaz recordó el momento en donde Quevedo fue parte de las filas de Universitario de Deportes, haciendo hincapié sobre su pase a Alianza Lima: "Cuando nos llega la propuesta de Alianza para Kevin, nosotros en ningún momento quisimos que se vaya de la 'U', él tampoco quería irse y cuando recién a fin de años nos enteramos que no iba a ser considerado por el comando técnico para el primer equipo, entonces luego de eso no sé qué pasó pero el chico no logró quedarse en Universitario de Deportes. Luego en contra de nuestra voluntad y aceptando que el chico tenía que seguir creciendo, decidimos que vaya a Alianza Lima".

El también ícono de la Selección Peruana, mencionó que el cuadro ‘Blanquiazul’ está detrás de la renovación de Quevedo, sin embargo, quien estaría poniendo trabas para evitar ello, sería el padre y representante del futbolista. Además, al ser consultado si siente que el papá de Kevin Quevedo estaría frenando la carrera y el futuro de su hijo, Héctor Chumpitaz se mostró de acuerdo alegando el bajo rendimiento que ha venido teniendo.

Chumpitaz dijo: "Han venido varios representantes de clubes de afuera, y el papá les ha cerrado la puerta, les ha dicho que no le interesa sus ofertas" , fue una de las frases más tensas de la conversación pues además agregó: "Yo tengo conocimiento de que un club francés vino por Kevin Quevedo, hablaron con el papá para ir a hablar con Alianza Lima, pero cerró las puertas, dijo que no".