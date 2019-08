Neymar todavía no tiene curado su pie derecho, avisan exmédicos del PSG

Lo que faltaba. En días decisivos para el futuro de Neymar, una noticia que llega desde París complica el panorama para el paulista, que está decidido a volver al Barcelona a la espera que lleguen a buen puerto las negociaciones con el PSG.

Y es que varios médicos que trabajaron con el PSG han confirmado que la lesión que sufrió Neymar en el metatarsiano, en dos ocasiones en los últimos dos años, no es una situación superada.

El metatarsiano ha sido la gran piedra en el zapato de Neymar durante su etapa en el PSG. Justamente dos lesiones en la misma zona del pie derecho han impedido que el brasileño esté presente en el momento más decisivo de su club: las rondas de KO de la Champions League.

La primera lesión sucedió en febrero de 2018 durante un partido ante el Olympique de Marsella por la Ligue 1. Neymar sufrió un esguince de tobillo y una fisura del quinto metatarsiano de su pie derecho que no solo le impidió jugar la vuelta de los octavos de final ante el Real Madrid, sino prácticamente toda la temporada y que le hizo llegar muy justo a la Copa del Mundo.

La segunda la sufrió a principios de año y no le dejó estar en la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester United. Cuando su calvario de lesiones parecía superada, Neymar se lesionó en el tobillo en un amistoso ante Qatar y se quedó sin jugar la Copa América 2019.

En una nota publicada por el diario Le Parisien, los médicos del PSG que trataron a Neymar explicaron que la lesión del paulista "se podría reproducir si disputa partidos al máximo nivel".

Los doctores consultados sostienen que la situación de Neymar es complicada debido a que "existen muchas dudas con respecto al tratamiento que recibió en Brasil ya que los métodos utilizados no son los idóneos para curar este tipo de lesiones".

El detalle sobre el metatarsiano todavía no curado no es menor para clubes interesados en fichar a Neymar como el Barcelona, el Real Madrid o la Juventus. Mucho menos para el PSG, el club decidido a traspasar a un jugador del que no tolera más sus exabruptos fuera de las canchas.