Raúl Fernández responde al comentario de Alfredo Honores tras ser despedido de la Selección Peruana [VIDEO]

La salida de Alfredo Honores como preparador de arqueros de la Selección Peruana ha sido más que accidentada. Puesto que, luego de que se conozca la finalización de su contrato, el ex integrante del comando técnico de Ricardo Gareca salió a disparar contra todos en Videna dejando más de un firmado.

Honores señaló, entre otras cosas, “que lo habían metido en un bolsa de basura y lo echaron como si nada a la avenida aviación”. Además, criticó duramente a Ricardo Gareca, a quien afirmó que “le están comiendo el cerebro desde su entorno”.

Por otro lado, y con mucha sorpresa, arremetió contra Raúl Fernández a quien calificó como ‘desastre’ mientras este estuvo bajo el mando de Óscar Ibáñez, quien será su reemplazante como preparador de arqueros en la Selección Peruana.

Ante este hecho, Raúl Fernández respondió a este comentario afirmando estar sorprendido por las palabras de honores: “Me extraña bastante. Yo lo conozco a Alfredo y es un buen profesional, un buen entrenador. Si bien es cierto no trabajo con él hace 11 años, pero los tiempos cambian y uno se va actualizando también. Me sorprendió el comentario, pero ya yo no estoy en la selección y no se a que se debe”.

No obstante, el popular ‘Superman’ le dejó una 'chiquita' a Honores a quien criticó por hablar como argentino: “Me sorprende también que no continúe en la Selección Peruana porque todos en el comando técnico han renovado. Yo como un peruano más siempre voy a querer lo mejor para mi selección, pero tengo mi identidad clara y siempre voy a hablar como peruano”.

Para finalizar, Raúl Fernández afirmó estar preparado para recibir a Alianza Lima este sábado en el reinicio del Torneo Clausura: “Bien. Me siento cómodo, contento, creo que estoy trabajando bien y me encuentro adaptado al equipo, y la ciudad. Era algo que necesitaba, ahora vamos por más y trataremos que los tres puntos ante Alianza se queden en casa”.

Video: Hugo Rodríguez