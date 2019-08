Universitario: conoce con nombre y apellido la nueva administración crema

Universitario presentó en conferencia de prensa la nueva administración que estará a cargo de club, encabezado por Humberto Leguía y que tendrá como gerente deportivo al exjugador, Jean Ferrari.

Según el comunicado de prensa, la nueva administración de Universitario estará en manos de Humberto Leguía, como gerente genearl, Raúl Leguía y Jean Ferrari como gerente deportivo.

No quieren que liquiden a Universitario

"Se viene una situación más complicada que en el 2015. (...) Nuestro compromiso es evitar la liquidación como quieren algunos. Y también no vender ningún activo porque son parte importante del club, la palanca financiera que necesitamos para pagar sus compromiso. Además, el equipo de Solución y Desarrollo quiere potenciar la marca 'U'", aseguró Raúl Leguía a los medios de comunicación.

Por su parte, Jean Ferreri declaró. "Tengo mucho orgullo por esta acá porque voy a trabajar para mi club. Sé que es una tarea complicada y que requiere más que corazón. Sabemos los problemas del club, pero todavía no los tenemos en físico. Todavía no tenemos la posibilidad de estar instalados dentro del club", expresó Ferrari.

Pensando en la Copa Bicentenario

De otro lado, Universitario en deportivo la pasa bien. En el Clausura se encuentra entre los lideres de la tabla y en la Copa Bicentenario jugará los cuartos de final (3 y 5 de septiembre) y será partido único al igual que la final. En semifinales será de ida y vuelta.

Las llaves son:

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Deportivo Coopsol vs Universitario

Municipal vs Sport Huancayo

Real Garcilaso vs Cantolao

Universitario nueva administración

Humberto Leguía (Administrador)

Raúl Leguía (Gerente General)

Jean Ferrari (Gerente Deportivo)

Percy Portorrero (Gerente de Marketing)

Yen Vergaray (Gerente Administrativo y Finanzas)

Marco Palacios (Gerente Legal)

Enrique Cornejo (Gerente Polideportivo)

Manuel La Rosa (Gerente de Contabilidad)

Luis Cáceres (Jefe de Comunicaciones)

Rubén Marrufo (Jefe de Prensa)