Universitario: Jean Ferrari y su contundente mensaje al técnico Ángel Comizzo | VIDEO

Jean Ferrari fue presentando hoy como nuevo gerente deportivo de Universitario de Deportes, y la prensa local no podía dejar de preguntar cuál iba ser el futuro del entrenado, Ángel Comizzo, a quien criticó en el pasado.

Cómo se recuerda, Jean Ferrari estuvo de gerente deportivo en el club César Vallejo en la temporada 2017 y tuvo a su cargo al entrenador Ángel Comizzo. Ese año, el cuadro poeta bajo de categoría.

Jean Ferrari le da su total apoyo

El nuevo gerente deportivo de Universitario dijo. "yo me baso a experiencia, en el fútbol uno más uno no es dos. Me tocó estar en situaciones donde he tenido futbolistas que se fueron por alguna situación. Les fue bien, les fue mal en otro lugar. Regresaron al club donde de repente yo estaba y les fue bieni. El ciclo del fútbol pasa mucho eso, no por eso uno puede decir que es malo, bueno, son circunstancias que pasa. En el caso puntual con Comizzo, hoy volvió a la U y le esta yendo bien", manifestó Jean Ferrari.

Luego agregó. "Esta situación va más allá de los sentimientos personales, la U está por encima de todo. Estamos para que la U vuelva a los lugares que merece. Hoy le está yendo bien en la parte deportiva del primer equipo. No hay motivo para que esto vaya a cambiar. Sería ilógico que pase eso. Queremos dar el apoyo para que siga ganando para que el final de año se le de la alegría a los hinchas".

Llega con Solución y Desarrollo

Solución y Desarrollo es la nueva administración que dirigirá al club Universitario de Deportes tras el anunció de la Sunat representada por su apoderado Humberto Leguía Puente. Regresan al club tras dos temporadas (Club desde el 03 de febrero de 2015 hasta el 20 de octubre de 2016).