Bundesliga: Programación de la primera fecha del campeonato alemán

Bundesliga EN VIVO | Programación de la primera fecha del campeonato alemán que se inicia este viernes 16 de agosto con el duelo entre Bayern Munich vs Hertha BSC a la 1:30 p. m. (hora peruana) vía FOX Deportes, VAMOS y Fox Sports.

El delantero peruano, Claudio Pizarro, que milita en las filas del Werder Bremen, está cerca de debutar con el cuadro 'verde'. El entrenador del conjunto 'teuton', Florian Kohfeldt, refirió que el 'Bombardero' tiene chances de arrancar.

"Es candidato para jugar el fin de semana. Muy probablemente no desde el principio, pero incluso eso no se descartaría por completo. El no es responsable. Estoy extremadamente feliz de tenerlo", declaró en conferencia de prensa.

Programación de la Bundesliga | Primera Fecha | Hora peruana

Viernes 16 de agosto

- Bayern Münich vs Hertha BSC | 1:30 p. m.

Sábado 17 de agosto

- Borussia Dortmund vs Ausburg | 08:30 a. m.

- Bayer Leverkusen vs Paderborn | 08:30 a. m.

- Wolfsburgo vs Colonia | 08:30 a. m.

- Werder Bremen vs Fortuna Düsseldorf | 08:30 a. m.

- Freiburg vs Mainz 05 | 08:30 a. m.

- Borussia M'gladbach vs Schalke 04 | 11:30 a. m.

Domingo 18 de agosto

- Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim | | 08:30 a. m.

- Union Berlin vs RB Lepizig | 11:00 a. m.

