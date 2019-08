Mohamed Salah: "No me gusta el VAR. Amo el fútbol con errores"

El videoarbitraje (VAR) sigue causando polémica alrededor del mundo por su implementación en el fútbol. Algunos están de acuerdo porque le quita la injusticia al deporte rey y otros, como Mohamed Salah, en contra.

La estrella del Liverpool de Inglaterra confesó no estar de acuerdo con el VAR. "No me gusta, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como es. Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Sólo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores", señaló e delantero egipcio.

Además, el vigente campeón de la Champions League y Supercopa de Europa agregó que: "Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores".

Por otro lado, Mohamed Salah consideró que gracias al VAR puede anotar más goles, debido a que podrían decretarse más penales. "No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles", sentenció.

EL DATO

Mohamed Salah anotó la temporada pasada con el Liverpool un total de 27 tantos en 52 partidos.