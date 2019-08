Jurgen Klopp se sinceró sobre la partida de Coutinho del Liverpool

Con la llegada de Philippe Coutinho al Bayern Múnich a préstamo del Barcelona por una temporada, Jurgen Klopp, entrenador del brasileño en Liverpool, recordó el momento en que el nuevo fichaje 'bávaro' estuvo apunto de partir al Barcelona con cierta resistencia del conjunto 'red'.

"Coutinho es un súper jugador y un gran tipo. Nos resistimos a venderlo, pero el Barza nos obligó con semejante cifra de dinero, por así decirlo", declaró el técnico campeón de la Champions League 2018-2029 para 'Sport Bild'.

El estratega alemán también reconoció que lo económico fue un factor importante en su partida, ya que era muy difícil costearlo. "Suena un poco raro pero es así. No podíamos pagarlo". Cabe recordar que Coutinho llegó al Barcelona por 120 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club.

Así mismo, Jurgen Klopp destacó el desequilibrio que puede brindar su ex pupilo en el vigente campeón de la liga alemana. "Puede cambiar cada partido con su presencia. Es una gran incorporación para el Bayern y la Bundesliga".

Además, el entrenador 'red' barajó sus opciones de cara al futuro. "¿Bayern, Alemania, Borussia o Liverpool? Quizá lo haga en ese orden o quizá no. No tengo ni idea, realmente no lo sé. Espero continuar los próximos dos o tres años de la misma manera y luego decidiré".

Finalmente, Klopp recalcó los repentinos cambios que se dan en el mundo del fútbol pero confía en mantenerse en la élite del balompié por algunas temporadas más. "Espero continuar así, pero en dos o tres años no sé qué puede pasar. Quizás me retire. No es seguro, sin embargo, si lo fuera, no te sorprenderías".