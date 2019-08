Celebra Inter: Prensa brasileña celebra la no convocatoria de Paolo Guerrero a la Selección Peruana [FOTOS]

Celebra Inter. Ricardo Gareca anunció este viernes la lista de convocador a la Selección Peruana para los amistosos de setiembre ante Ecuador y Brasil. La gran sorpresa de esta nómina fue la no presencia de Paolo Guerrero, quien según señaló el propio estratega pidió no estar para esta Fecha FIFA.

Por ello, los portales deportivos más importantes del país de la samba se pronunciaron respecto a la ausencia de Paolo Guerrero y destacaron que Internacional de Porto Alegre podrá contar con el delantero peruano para disputar la semifinal de la Copa Brasil.

Por ejemplo, GloboEspote resaltó esta noticia por el lado que Ricardo Gareca accedió al pedido del jugador para no ser parte de la convocatoria de la Selección Peruana: “Guerrero está fuera del equipo de Perú y podría enfrentar el Cruzeiro por la Copa Brasil”, resaltó el portal.

Mientras que Fox Sports Brasil utilizó su cuenta de Twitter para anunciar el hecho, también resaltando que podrá estar ante Cruzeiro por la Copa Brasil y la respuesta positiva de Ricardo Gareca ante el pedido de Paolo Guerrero.

“Fue una petición especial de él, Guerrero por eso no está. Aceptamos, siempre escuchamos a los jugadores. Él estaba en la lista, pero decidió no estar”, indicó el medio brasileño. Sin duda una decisión de Ricardo Gareca que abrirá la polémica por el pedido del atacante nacional de no estar en esta lista pese a ser el capitán de la Selección.