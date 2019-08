Rivaldo y la postura que tiene frente a la situación de Neymar

Rivaldo, ex jugador del Barcelona y cinco veces campeón con la Selección de Brasil, dio a conocer su postura con respecto a la situación que viene atravesando su compatriota Neymar y no ocultó sus ganas de volverlo a ver jugando a lado de Lionel Messi.

En una entrevista para la Cadena Ser de España, el ex delantero del Santos no pudo evitar hablar del tema del momento y señalar que 'Ney' quiere volver al Camp Nou y que su padre estaría haciendo todo lo posible para que eso suceda.

Asimismo, señaló que, si el ‘10’ del PSG quiere irse al Real Madrid, sería algo productivo para el jugador y también para el equipo, ya que de concretarse su llegada sería la nueva estrella del club ‘Blanco’ por encima de Eden Hazzard.

¿Messi mejor que Cristiano Ronaldo?

A la vez fue cuestionado por la ‘rivalidad’ entre Messi y Ronaldo, y quien sería el mejor jugador del mundo, a lo que él respondió “Para mí, Messi es el mejor del mundo. El segundo sería Cristiano Ronaldo” y con respecto a si Neymar ocuparía el tercer lugar su respuesta fue muy tajante:

“El tercer mejor del mundo sería más difícil ¿Neymar? No no, por todo lo que pasó, no. Si viene al fútbol español la próxima temporada, podrías estar entre los tres primeros” finalizó Rivaldo.

¿Cómo van las negociaciones de Neymar?

Tras la última cumbre que se realizó el pasado martes por el futuro del brasileño entre los directivos del PSG y el Barca, las negociaciones estarían por buen camino y aunque no se haya llegado a un acuerdo, se encontrarían cerca.