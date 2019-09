¿Germán Denis no podrá jugar con Reggina de Italia por culpa de Universitario? [VIDEO]

El argentino Germán Denis dejó las filas de Universitario para volver al fútbol de Italia, aunque no a la máxima categoría. El goleador fichó por el Reggina de la tercera división, llegando a la ciudad a inicios de semana, pasó por los respectivos exámenes médicos y esta tarde fue presentado de forma oficial. Ahora, solo necesita de su transfer para debutar oficialmente en el torneo.

No obstante, ahora un problema se podría presentar, no necesariamente en su nueva casa, sino desde el club que acaba de dejar. La situación administrativa en Universitario no marcha de la mejor manera, en medio de los cambios que se ven obligados a tomar. El detalle está en que el traspaso se dio con el visto bueno de Carlos Moreno, cuando ya dejaba su cargo de administrador.

Raúl Leguía, quien ha tomado las riendas de Universitario de Deportes, al parecer, no ha tomado de la mejor manera la partida del hombre gol con el que cuentan. En horas de la mañana, el nuevo encargado del club explicó: “Germán Denis se fue de forma controvertida. Está en Italia, pero la administración entrante (los Leguía) tiene que autorizar el pedido del transfer a la FPF”.

El tema, por lo que también señaló, sería por un acuerdo económico. “Se hizo un esfuerzo importante para que venga a Universitario y, si se quiere ir, tiene que dejar algo”, también mencionó. Toda la complicación podría terminar afectando a Germán Denis en su nueva etapa futbolística, aunque una solución se avecina, según lo ha expuesto Jhonny Baldovino.

También en entrevista para Las Voces del Fútbol, el asesor legal reveló la puerta de salida, en caso la administración de Universitario presente trabas. “Germán Denis va a jugar en la Reggina. Si hay algún problema administrativo, el caso pasa a la FIFA y ellos lo terminarán habilitando”, puntualizó Jhonny Baldovino. El goleador mencionó en su presentación que espera su transfer en estos días.

“El tema pasa por la administración entrante. Leguía no asumió el cargo y Moreno tiene las facultades para tomar la decisión que tomó”, sentenció. En medio de este panorama raro, Germán Denis sigue poniéndose a punto con el plantel del Reggina y así estar a la orden de lo que necesite su entrenador Domenico Toscano. Este domingo reciben a Cavese en la fecha 2. ¿El Tanque podrá jugar?