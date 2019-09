Cruz Azul igualó 1-1 con Chivas de Guadalajara en el Apertura de la Liga MX [VIDEO GOLES]

No se sacaron ventaja. Cruz Azul estaba obligado a ganar en casa para no perder el paso en la zona de clasificación a los playoffs por el título del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero no pudo superar a las Chivas de Guadalajara, a pesar de iniciar ganando. Las emociones quedaron en el primer tiempo.

A los 12 minutos de iniciado el encuentro, la Máquina encontró la ventaja gracias a un espectacular contragolpe que Jonathan Rodríguez transformó en gol. La felicidad era grande, pero tal como sucedió la fecha pasada ante Xolos, Cruz Azul fue cayendo en el dominio rival y pasó por constantes apuros.

Justo antes del descanso, Chivas encontró el empate a través de Miguel Ponce, que ejecutó con calidad un tiro libre. El segundo tiempo fue de ida y vuelta, pero ningún bando estuvo fino para poder quedarse con el triunfo. Cruz Azul suma 10 puntos (10°) y el 'rebaño' 8 (15°) en el primer torneo corto de la temporada.

FINAL: Cruz Azul 1-1 Chivas

42' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAS! Miguel Ponce iguala de tiro libre.

12' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL! Jonathan Rodríguez abre el marcador.

01' El partido está en marcha.

Cruz Azul vs Chivas: Alineaciones confirmadas

XI Cruz Azul: Jesús Corona; Pablo Aguilar, Julio Domínguez, Juan Escobar, José Madueña, Igor Lichnovsky, Yoshimar Yotún, Roberto Alvarado, Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda y Bryan Angulo.

Alineación de La Máquina presentada por @calientesports para enfrentar a @Chivas.

XI Chivas: Gudiño; Van Rankin, Briseño, Alanís, Ponce; Cervantes, Molina; Vega, Villalpando, Brizuela; Pulido

LA PREVIA

Hoy sábado desde las 9:05 p.m. / hora peruana, Cruz Azul vs Chivas Guadalajara se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO VER GRATIS vía TUDN en el Estadio Azteca por la jornada 8 del Apertura de la Liga MX. Además, Libero.pe traerá todas las incidencias al instante y el resumen completo del partido.

De las últimas cinco partidos, Cruz Azul que tiene en sus filas al peruano Yoshimar Yotún, ha conseguidos tres victorias consecutivas, un empate y una derrota. Precisamente sobre el seleccionado peruano, él viene de anotar un golazo el último miércoles ante Tijuana, lamentablemente, su equipo terminó perdiendo 3-2.

Cruz Azul urge de una victoria para escalar en la tabla de posiciones. En la previa del duelo ante Chivas, los cementeros marchan en la décimo primera ubicación con solo 9 puntos de 23 en disputa. Es por ello, que, el técnico Pedro Caixinha pondrá a su mejor once comandado por el peruano Yoshimar Yotún. Cabe recordar que el líder del Apertura de la Liga MX es Querétaro con 16 unidades.

¿Y Chivas? El equipo de Tomás Boys viene un empate, dos triunfos y dos derrotas por lo que su situación es más complicado que el de Cruz Azul pues se ubican en la posición 15 en la tabla de posiciones. Sin embargo, la diferencia es solo de dos puntos, el resultado de esta noche será muy importante sus aspiraciones en la Liga MX.

Para esta noche, el técnico Tomás Boy ya tiene su tridente ofensivo de lujo, sobre todo porque apelará a la experiencia de sus delanteros. Alan Pulido, Alexis Vega y Oribe Peralta se plantarán en la zona de ataque. Sobre el delantero mexicano de 35 años, ha venido siendo criticado en los últimos partidos por no tener gol con el equipo de Guadalajara

VER EN VIVO Cruz Azul vs Chivas Liga Mx | horarios del mundo

21:05 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:05 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

23:05 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

03:05 horas del domingo - Reino Unido

04:05 horas del domingo - España, Italia, Francia, Alemania

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: ¿Dónde ver la Liga MX 2019?

Para poder seguir todas las incidencias del Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO ONLINE por la Liga MX 2019, podrás recurrir al siguiente canal de TV ONLINE:

-Canadá OneSoccer

-Costa Rica TUDN

-El Salvador TUDN

-Guatemala TUDN

-Honduras TUDN

-México TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo

-Nicaragua TUDN

-Panamá TUDN

-Estados Unidos TUDN En Vivo, Univision NOW, Univision, TUDN USA