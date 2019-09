Perú vs Ecuador: conoce cómo ver este y otros amistosos internacionales de fecha FIFA si estás en EE.UU.

Perú vs Ecuador | Tenafly, New Jersey - Integrated Sports, el líder de los partidos de fútbol vía Pay per View, distribuirá 4 partidos amistosos de cinco selecciones sudamericanas durante las fechas FIFA en el mes de septiembre. Estos encuentros servirán como preparatoria para las eliminatorias del mundial de Futbol 2022 de Qatar.

Los encuentros destacados son los dos de Brasil en su gira mundial, cuando Neymar lidere a Selección de Brasil contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en Florida. El 6 de septiembre. Luego enfrentará a Perú el 10 de septiembre en Los Ángeles Memorial Coliseum.

Integrated Sports presenta estos dos partidos de Brasil en colaboración con BEIN Sports.

Los cuatro juegos empiezan con Perú y Ecuador en el Red Bull Arena en Harrison, NJ el 5 de septiembre y cinco días después, el 10 del mismo mes, Colombia y Venezuela se verán las caras en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. En el encuentro denominado “El Juego de la Hermandad” a referencia de los millones de venezolanos que emigraron a Colombia debido a la inestabilidad política y económica en la que se encuentra esa zona del continente.

Integrated Sports Media distribuirá todos los juegos en vivo en el territorio de Estados Unidos vía Cable y Satélite PPV, además puede ordenarlo a través de DIRECTV Y DISH por $24,95 por juego. Si gusta también puede disfrutar de los juegos via Digital Pay per View en www.Payperviewliveevents.com.

Brasil está obligado a brillar en el mundial de Qatar 2022 y terminar con la sequía de 20 años sin levantar la ansiada Copa. La pentacampeona no gana desde el mundial de Japón - Korea 2002. Ahora, la número 2 de la FIFA tiene a Tite como Director técnico quién ha creado un balance entre experiencia y juventud. La experiencia de Dani Alves quien sueña llegar a Qatar, Everton que encandila a los fans con su dribling y su sangre joven. Por supuesto Neymar, Marquiños, Eder Militao que están en sus 20´s . Los juveniles Vinicius y Rodrygo que se están perfilando como futuras promesas mundiales.

Colombia, ocupa el puesto numero 8 de la FIFA y durante los últimos 10 años ha emergido como un competidor a la par de Brasil y Argentina. Los Cafeteros han jugado las 2 últimas ediciones de la Copa Mundial y en el 2014 avanzaron hasta los cuartos de final. Los jugadores top de Colombia son piezas clave en sus equipos europeos (Santiago Arias en el Atlético de Madrid y Juan Cuadrado en la Juventus), a demás de Edwin Cardona en el Pachuca mexicano. Colombia tiene grandes expectativas para los próximos campeonatos.

Perú se encuentra en el puesto 19 de la FIFA y viene de participar en la Copa del Mundo después de 36 años. Perú tuvo un grupo difícil en la primera ronda donde se enfrentó al eventual campeón Francia. El último campeonato obtenido por Perú ha sido en la Copa América 1975. En el 2015 terminó tercero y avanzó a cuartos de final en el 2016. Luego este año logró el segundo lugar después de derrotar a dos de los favoritos primero a Uruguay y luego aplastó a Chile en semifinales perdiendo contra los locales en la final.

Euador ha jugado en 3 de las últimas 5 Copas Mundiales y actualmente pone sus ilusiones en Enner Valencia de los Tigres de México y en el veterano Antonio Valencia que actualmente milita en el LDU de Quito. Pero obviamente, es tiempo de reconstruir el equipo después de sus últimas desastrosas actuaciones que han llevado a la selección de Ecuador al puesto 66 de la FIFA. Actualmente dos de los jugadores más jóvenes, Xavier Arneaga (24) y Jhegson Mendez (22) militan en la MLS, en Seattle y Orlando respectivamente.

Venezuela ha dejado de ser la cenicienta del fútbol Latino Americano. Ha adquirido confianza y sus jugadores tienen habilidades que los llevaron a tener buenos resultados en la última Copa América contra Perú y Brasil. Venezuela nunca ha clasificado a una Copa Mundial y su mejor posición en una Copa América ha sido en 2011 donde ocupó el tercer lugar. Actualmente se ubica en el puesto 26 de la FIFA. Venezuela ha enviado un gran número de jugadores a la MLS como a Ronaldo Peña que juega para el Houston, Jefferson Savarino en el Real Salt Lake o Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy) y Josef Martínez (Atlanta United).

SOBRE INTEGRATED SPORTS MEDIA:

Lider en distribución internacional de eventos deportivos para PAY PER VIEW en Norte América. A demás e eventos de circuito cerrado y ha presentado campeonatos mundiales de peleas de boxeo con Canelo Álvarez, Ricky Hatton, Christian Mijares, Evander Holyfield, Roy Jones, Jr., Ivan Calderon, Rocky Martinez, Nicolai Valuev, Amir Kahn, Marco Antonio Barrera, Arthur Abraham, David Haye, John Ruiz, y Ruslan Chagaev.

Creado en 2012, beIN SPORTS ofrece a sus espectadores, contenidos deportivos de clase mundial y entretenimientos para múltiples plataformas incluyendo canales de TV beIN SPORTS en inglés y español a demás de streaming en vivo por beIN SPORTS CONNECT. Las coberturas del fútbol hacen a BeIN SPORTS una plataforma sin rivales. Los contenidos incluyen encuentros en vivo de La Liga, Ligue 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa del rey, Coupe de France, Súper Liga Turca, Copa de Naciones de África, CAF confederaciones, Champion League de la Concacaf y encuentros amistosos. A demás noticias a profundidad y los mejores análisis de las ligas Top del mundo.

También BeIN SPORTS nos trae eventos de Motor Sports, Tenis, Box, lucha libre, artes marciales mixtas, natación, sky, handball entre otros. Los subscriptores pueden acceder al contenido web a través de beIN SPORTS CONNECT y disfrutar del streaming en vivo y en HD en sus computadores, en sus Tablet y smartphones.