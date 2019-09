Mateo Messi la rompe a su corta edad y lo comparan con su papá [VIDEO]

El legado "Messi" tiene para rato, o al menos eso parece indicar. En las redes sociales viene circulando un video donde Mateo Messi, el segundo hijo de Lionel Messi, traslada el balón con la parte externa de su botín derecho y anota con calidad.

Es preciso mencionar que el pequeño, desde temprana edad, siempre le gustó la pelota a diferencia de Thiago Messi, quien no le llama la atención la redondita. Los hinchas argentinos están felices porque al menos un Messi sí tiene futuro en el balompié.

La cuenta no oficial (fake/sarcasmo) de Mateo Messi subió un video en el cual se aprecia al segundo hijo de 'La Pulga' trasladando el balón de un lado a otro y levantando la cabeza antes de disparar la portería, en el cual no había guardameta.

En los comentarios se pueden visualizar que algunos seguidores bromearon sobre el parecido que tiene con Neymar —su estilo de juego— y por ser diestro. La 'Pulga' solo usa la derecha para subir a su coche.

Cabe resaltar que Mateo cumplió este martes cuatro años y a su corta edad viene demostrando sus dotes futbolísticos. Es más, algunos personajes ligados al balompié aseguran que podría ser mejor que el astro rosarino.

Como se sabe, Lionel Messi no fue llamado a la 'albiceleste' por una lesión muscular y su vuelta está programada dentro de dos semanas, según informaron el parte médico 'culé'.

Mateo Messi is 4 years old now. pic.twitter.com/s7OLxG6wYp