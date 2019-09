Superliga Argentina [EN VIVO] sigue la programación completa de la fecha 6

Superliga Argentina | La sexta jornada arranca este fin de semana con varios partidazos como el River Plate vs Huracán y el Boca Juniors vs Estudiantes. Diego Armando Maradona haría su debut desde la banca de Gimnasia ante Racing Club.

La jornada de la Superliga Argentina arranca el sábado con el choque entre Arsenal vs Unión. Este partido va desde las 11:15 de la mañana, así que iniciarás el día viendo fútbol (si es que no viste los partidos de Europa).

PUEDES VER: Venta de Cristal estaría en la recta final y estos son los cuatro postores

San Lorenzo defiende la punta

El líder, San Lorenzo, defiende la punta de la Superliga Argentina visitando al siempre difícil Colón de Santa Fe. Cierra el sábado el duelo entre Huracán y River Plate.

Mientras que el domingo, desde las 9:00 de la mañana, será el debut de Diego Armando Maradona en el banquillo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Recibe al Racing.

De otro lado, Boca Juniors, puede ser punteros si es que gana el domingo a Estudiantes y San Lorenzo no suma.

Luis Abram regresó al Vélez

Quien regresó al Vélez Sarsfield, fue Luis Abram. El lunes podría tener acción ante Atlético Tucumán. Claro, si es que Gabriel Heinze lo toma en cuenta luego de sus dos partidos con la selección peruana. Puede que le de descanso o no. Ya depende del jugador y el DT.

Superliga Argentina EN VIVO programación fecha 6

Sábado 14 de septiembre

11:15 Arsenal vs. Unión

13:30 Central Córdoba vs Defensa y Justicia

13:30 Godoy Cruz vs Argentinos Juniors

15:45 Colón vs San Lorenzo

18:00 Huracán vs River plate

Domingo 15 de septiembre

09:00 Gimnasia La Plata vs Racing Club

11:15 Banfield vs Talleres de Córdoba

13:30 Rosario Central vs Newell's Old Boys

15:45 Independiente vs Lanús

18:00 Boca Juniors vs Estudiantes

Lunes 16 de septiembre

17:00 Aldosivi vs Patronato

19:10 Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán

Superliga Argentina - tabla de posiciones