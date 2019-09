Kily Gonzáles contó el drama que vivió en Perú: solo y abandono tras sufrir una lesión de gravedad

Hace dos años ya, en el 2017, un grupo de jugadores profesionales realizó una gira alrededor de Sudamérica como parte un torneo de Fútbol 7. En dicho evento deportivo, los exjugadores en mención compartían campo de juego junto a amateurs y de esta forma disfrutar de un ameno momento.

Este fue el caso de Cristian Alberto Gonzáles Perret o más conocido como ‘El Kily’ Gonzáles quien en el 2017 llegó a nuestro país para ser parte de este evento. Sin embargo, las cosas no salieron como exfutbolista de Inter de Milan y Rosario Central esperaban.

Así lo contó el propio exfutbolista, quien ahora desempeña el cargo de entrenador de la reserva de su querido Rosario Central, en una entrevista para el diario argentino ‘La Nación’. En dicha conversación el volante confesó que no recibió la atención adecuada por los organizadores de este encuentro de exhibición tras sufrir una lesión de gravedad.

Kily Gonzáles sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, la cabeza del peroné y la fascia lata (muslo) tras una terrible patada de uno de los aficionados que disputaba este partido de exhibición. Tras ello, un vuelo especial de salud lo traslado hasta su natal Rosario para poder ser operado e iniciar su recuperación.

En los días posteriores Kily Gonzáles temió lo peor: había perdido la sensibilidad de los dedos y fue sometido a dos cirugías de relevancia. Por suerte, con el pasar del tiempo el ex Inter pudo volver a realizar con normalidad sus actividades y ahora se desempeña como técnico de la reserva de Rosario Central.

"Ahora estoy bien porque me siento ocupado como técnico de la Reserva de Central. Ese es el gran problema de los exjugadores...Recién hoy puedo decir que estoy bien. Cuando me retiré, y de la manera que me retiré, fueron años difíciles, negros. Años en los que no podía asimilar ni aceptar el final que tuve como jugador de fútbol..., y en mi casa, en mi club”. Señaló el Kily.

Kily Gonzáles hablando tras jugar su primer partido en Perú | VIDEO: IFA7TV