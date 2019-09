Coutinho carga contra Barcelona: “El Bayern Múnich es más familiar que mis antiguos clubes”

Sigue dolido. Luego de un fallido paso por el Barcelona, el atacante brasileño Philippe Coutinho fichó durante este mercado de pases por el gigante alemán Bayern Múnich. De inmediato el ex Liverpool encajó de buena forma en el cuadro bávaro que marcha cuarto en la Bundesliga.

Así lo demuestra el propio Coutinho quien parecer haberle mandando un mensaje subliminal al Barcelona en una reciente entrevista con el portal Sky. El brasileño indicó que ha encontrado un ambiente muy familiar en Alemania incluso mejor que sus anteriores clubes.

"Todos los días me siento un poco mejor y estoy muy feliz. El Bayern Múnich es más familiar que mis antiguos clubes, incluso que el Liverpool. La cercanía de la gente es realmente buena y los aficionados han sido muy buenos conmigo. Es genial sentir esa energía positiva, firmé muchos autógrafos y espero no haberme olvidado de nadie", afirmó Coutinho.

Unas duras palabras que no han sido tomadas a bien por el aficionado de Barcelona que no vio la mejor versión de Philippe Coutinho durante su paso por el club catalán. Además, es importante señalar que el ex Liverpool solo se encuentra a préstamo en Alemania, ya que su pase aún pertenece al equipo catalán.

Ahora el Bayern Múnich tendrá que dejar a un lado la Bundesliga donde no ha tenido un buen arranque de temporada para enfocarse de lleno en el debut de la Champions League este miércoles en el Allianza Arena ante el Estrella Roja de Belgrado.