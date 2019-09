El último ‘10’ dice adiós: Juan Román Riquelme dio a conocer la fecha de su partido de despedida [VIDEO]

Juan Román Riquelme, exjugador de Boca Juniors, Villarreal, Argentinos Juniors, entre otros, más conocido como ‘El último 10’, se retiró hace un par de años de la práctica del fútbol profesional dejando una tristeza enorme entre todos sus seguidores que adoraban su talento y clase a la hora de jugar al fútbol.

Otro de los puntos pendientes que dejó el retiro de Riquelme del fútbol profesional fue el partido de despedida que todos los hinchas de Boca Juniors estaban esperando. Pues bien, luego de algún tiempo, el propio Juan Román dio a conocer la fecha de este evento y dejó entrever quienes podrían acompañarlo en su último homenaje.

En primer lugar, Román anunció que este encuentro de despedida se llevará a cabo el 12 de diciembre del 2019, coincidiendo con la fecha del ‘Día del hincha de Boca Juniors’, y se desarrollara en la que fue su casa por muchos años: ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.

Por otro lado, Juan Román Riquelme no confirmó los nombres exactos de los jugadores que estarán en dicho evento; sin embargo, aclaró que saldrán dentro de sus compañeros que campeonaron en las Copa Libertadores donde el talentoso volante estuvo con Boca Juniors:2000 y 2007.

"Yo solamente quería jugar en Primera y tener que encontrarme con esta situación de poder hacerme un partido después de haberme retirado hace mucho tiempo es maravillosa y tengo que agradecer el cariño que me dan", indicó el exjugador de Boca Juniors.

Para finalizar, Román indicó que tendrá que prepararse físicamente para este evento: "Yo soy Riquelme gracias a este club. Los hinchas de Boca están locos, no sé por qué les he caído tan bien, pero no tengo dudas de que ese día va a ser muy lindo y tengo que prepararme bien físicamente por que no sé si estoy listo”.